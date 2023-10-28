atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:51

Published Сегодня, 11:51

Modified Сегодня, 11:53

Updated Сегодня, 11:53

Активиста оштрафовали за интернет-анонс

Новосибирца осудили за интернет-призыв на несанкционированный митинг

28 октября 2023, 11:51
Фото: 1MI
Активиста оштрафовали за интернет-анонс

В Новосибирске активиста оштрафовали за анонс несанкционированного митинга

В Центральном районном суде Новосибирска вынесли приговор активисту Сергею Волкову. Его приговорили к штрафу за анонс несанкционированного митинга в поддержку осужденной за фейки журналистки Марии Пономаренко.

Барнаульская журналистка Мария Пономаренко в феврале нынешнего года была приговорена к шести годам лишения свободы за фейки о российской армии. После этого начались акции в поддержку осужденной. Одно из таких мероприятий — «лавочка протеста» — прошло 14 октября.

В Новосибирске отклонили апелляцию на приговор о фейках про СВО
Узнать подробнее

Как сообщает Сиб.фм, на Сергея Волкова был составлен административный протокол за нарушение установленного порядка проведения публичных мероприятий. По версии правоохранительных органов, новосибирец 13 октября анонсировал несанкционированный митинг и призывал прийти на него в видеообращении, опубликованном в соцсетях 13 октября, что можно расценивать как публичное мероприятие.

В итоге Сергея Волкова приговорили к штрафу в размере 20 тысяч рублей. Однако защита активиста считает, что протокол был составлен с нарушениями и намерена обжаловать штраф

В новосибирском Академгородке проведут митинг против политических репрессий
Узнать подробнее
Читайте также:
Бывшему иеромонаху из Новосибирска Кумоярову дали срок за фейки
#Новосибирск#Суд#Митинг#Фейки#Административный штраф#Александр Ляхов
Подпишитесь
Сплошная милота: как Новосибирск украсили на «ужасный» Хэллоуин-2023
Вчера, 05:40
Умер жестоко избитый рэпер из Новосибирска Артем Гейко: кто такой, песни, смерть
Вчера, 04:44
Дом без бассейна: как застройщик «Корпорация Елка» дурит покупателей в Новосибирске
Вчера, 03:14
Стоимость проезда в метро снова повысят в Новосибирске — введут новые тарифы
26 октября, 06:06
Самый высокий человек России станет кандидатом на довыборах в Новосибирске
Вчера, 06:41
Готовы ли вы к зимним морозам в Новосибирске? Температура упадет до -19 ℃
Вчера, 08:27