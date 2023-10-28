Новосибирца осудили за интернет-призыв на несанкционированный митинг

Как сообщает Сиб.фм, на Сергея Волкова был составлен административный протокол за нарушение установленного порядка проведения публичных мероприятий. По версии правоохранительных органов, новосибирец 13 октября анонсировал несанкционированный митинг и призывал прийти на него в видеообращении, опубликованном в соцсетях 13 октября, что можно расценивать как публичное мероприятие.