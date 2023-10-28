Новосибирца осудили за интернет-призыв на несанкционированный митинг

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Барнаульская журналистка Мария Пономаренко в феврале нынешнего года была приговорена к шести годам лишения свободы за фейки о российской армии. После этого начались акции в поддержку осужденной. Одно из таких мероприятий — «лавочка протеста» — прошло 14 октября.
Как сообщает Сиб.фм, на Сергея Волкова был составлен административный протокол за нарушение установленного порядка проведения публичных мероприятий. По версии правоохранительных органов, новосибирец 13 октября анонсировал несанкционированный митинг и призывал прийти на него в видеообращении, опубликованном в соцсетях 13 октября, что можно расценивать как публичное мероприятие.
В итоге Сергея Волкова приговорили к штрафу в размере 20 тысяч рублей. Однако защита активиста считает, что протокол был составлен с нарушениями и намерена обжаловать штраф