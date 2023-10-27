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Новосибирцев зовут на митинг

В новосибирском Академгородке проведут митинг против политических репрессий

27 октября 2023, 12:27
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Новосибирцев зовут на митинг

В Новосибирске 30 октября пройдет митинг против политических репрессий

В Новосибирске на 30 октября запланирован политический митинг. Он связан с Днем памяти жертв политических репрессий.

Политическая акция согласована с мэрией Новосибирска. Об этом сообщила независимый депутат городского совета Светлана Каверзина.

«Приближается день, к которому я отношусь максимально серьезно. День памяти жертв политических репрессий. К сожалению, нас снова втягивает в эту колею. Идея витает в воздухе. Для многих — очень манящая идея… В связи с этим мы заявили митинг, одна из целей которого — высказаться о недопустимости политических репрессий в России», — написала Светлана Каверзина в Telegram-канале.

Митинг памяти жертв политических репрессий пройдет в Академгородке. Акция запланирована на вечер 30 октября.

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#Новосибирск#Память#Депутат#Митинг#Александр Ляхов
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