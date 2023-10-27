В новосибирском Академгородке проведут митинг против политических репрессий

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Политическая акция согласована с мэрией Новосибирска. Об этом сообщила независимый депутат городского совета Светлана Каверзина.
«Приближается день, к которому я отношусь максимально серьезно. День памяти жертв политических репрессий. К сожалению, нас снова втягивает в эту колею. Идея витает в воздухе. Для многих — очень манящая идея… В связи с этим мы заявили митинг, одна из целей которого — высказаться о недопустимости политических репрессий в России», — написала Светлана Каверзина в Telegram-канале.
Митинг памяти жертв политических репрессий пройдет в Академгородке. Акция запланирована на вечер 30 октября.