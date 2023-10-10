В Новосибирске отклонили апелляцию на приговор о фейках про СВО

Уголовное дело в отношении сибирячки начало рассматриваться в августе прошлого года. Следствием было доказано, что Ирина Толмачева разместила в социальной сети Instagram* информацию, дискредитирующую действия ВС РФ на территории Украины. При этом она использовала свой мобильный телефон.