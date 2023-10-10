В Новосибирске отклонили апелляцию на приговор о фейках про СВО

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Published Сегодня, 08:59
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«Новосибирский областной суд 9 октября 2023 года рассмотрел апелляционную жалобу защиты на приговор в отношении Ирины Толмачевой. Апелляционным постановлением оставлен без изменения приговор Октябрьского районного суда г. Новосибирска от 6 июля 2023 года апелляционная жалоба защиты — без удовлетворения», — сообщается в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» социальной сети «ВКонтакте».
Уголовное дело в отношении сибирячки начало рассматриваться в августе прошлого года. Следствием было доказано, что Ирина Толмачева разместила в социальной сети Instagram* информацию, дискредитирующую действия ВС РФ на территории Украины. При этом она использовала свой мобильный телефон.
В итоге суд приговорил Ирину Толмачеву к девяти месяцам исправительных работ. Адвокат осужденной подал жалобу в вышестоящие инстанции.
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