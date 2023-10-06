5 лет получил сержант из Новосибирска за самоволку — он скрывался полгода

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
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Updated Сегодня, 08:46
В гарнизонном военном суде Новосибирска вынесли решение по делу младшего сержанта, который без разрешения покинул воинскую часть и оставался в самоволке на протяжении полугода. Информацию о приговоре сообщили представители Судебного департамента Новосибирской области.
По данным дела, 28 декабря 2022 года сержанта выписали из военного госпиталя и он должен был вернуться в свою воинскую часть. Вместо этого, солдат решил провести время с семьей и не явился по месту службы. Через полгода, 6 июня 2023 года, он добровольно пришел в полицию.
Военный суд признал младшего сержанта виновным в совершении преступления по статье УК РФ и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы условно, с испытательным сроком в три года. Однако приговор не вступил в законную силу.