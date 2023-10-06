5 лет получил сержант из Новосибирска за самоволку — он скрывался полгода

По данным дела, 28 декабря 2022 года сержанта выписали из военного госпиталя и он должен был вернуться в свою воинскую часть. Вместо этого, солдат решил провести время с семьей и не явился по месту службы. Через полгода, 6 июня 2023 года, он добровольно пришел в полицию.