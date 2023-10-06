atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:44

Published Сегодня, 08:44

Modified Сегодня, 08:46

Updated Сегодня, 08:46

Сержант был с семьей

5 лет получил сержант из Новосибирска за самоволку — он скрывался полгода

6 октября 2023, 08:44
Фото: Midjourney
Сержант был с семьей

Сержанта из Новосибирска осудили на 5 лет за самоволку

Младшему сержанту в Новосибирске назначили 5 лет лишения свободы за самоволку после госпиталя: он провел полгода дома и только потом явился в полицию.

В гарнизонном военном суде Новосибирска вынесли решение по делу младшего сержанта, который без разрешения покинул воинскую часть и оставался в самоволке на протяжении полугода. Информацию о приговоре сообщили представители Судебного департамента Новосибирской области.

По данным дела, 28 декабря 2022 года сержанта выписали из военного госпиталя и он должен был вернуться в свою воинскую часть. Вместо этого, солдат решил провести время с семьей и не явился по месту службы. Через полгода, 6 июня 2023 года, он добровольно пришел в полицию.

Военный суд признал младшего сержанта виновным в совершении преступления по статье УК РФ и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы условно, с испытательным сроком в три года. Однако приговор не вступил в законную силу.

Читайте также:
Младший сержант из Барабинского района Юрий Первухин погиб в зоне СВОМладший сержант из Чановского района Новосибирской области Денис Коркин погиб на СВОМладший сержант из Сузунского района Сергей Кирющенко погиб в зоне СВО
#Новосибирск#Суд#Эмилия Губарева#Самоволка
Подпишитесь
Мужчины за 40 и беременные девочки: кто учится в вечерних школах Новосибирска
Вчера, 03:49
ТОП-5 худших детских садов Новосибирска — народный антирейтинг
4 октября, 10:26
Стали известны цели прибытия министра обороны РФ Сергея Шойгу в Новосибирск
Сегодня, 01:37
Манул из Новосибирска Баюн скончался в клинике под Санкт-Петербургом
Вчера, 13:36
Названы шокирующие подробности зверского нападения на девочку под Новосибирском
Сегодня, 02:46
Лепса после концерта заметили в караоке-баре Новосибирска
Сегодня, 01:49