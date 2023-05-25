Младший сержант из Барабинского района Юрий Первухин погиб в зоне СВО

Мужчина был призван в рамках частичной мобилизации. У погибшего остались родители, два брата и жена. Прощание с Юрием Первухиным состоится 26 мая в Новочановском доме культуры с 10.00 до 12.00. Обстоятельства гибели военнослужащего не разглашаются.