Младший сержант из Барабинского района Юрий Первухин погиб в зоне СВО

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
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Updated Сегодня, 10:40
«7 мая 2023 года при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, погиб наш земляк, уроженец села Новочановское - Первухин Юрий Васильевич (30.03.1992 г.р), младший сержант», - указано на официальной странице администрации Новочановского сельсовета в социальной сети «ВКонтакте».
Мужчина был призван в рамках частичной мобилизации. У погибшего остались родители, два брата и жена. Прощание с Юрием Первухиным состоится 26 мая в Новочановском доме культуры с 10.00 до 12.00. Обстоятельства гибели военнослужащего не разглашаются.