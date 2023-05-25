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Младший сержант из Барабинского района Юрий Первухин погиб в зоне СВО

25 мая 2023, 10:38
Фото: Официальная страница администрации Новочановского сельсовета «ВКонтакте
Погибшему был 31 год

Младший сержант из Барабинского района Юрий Первухин погиб в зоне СВО

В Барабинском районе простятся с местным жителем Юрием Первухиным. Мужчина погиб в зоне СВО.
«7 мая 2023 года при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, погиб наш земляк, уроженец села Новочановское - Первухин Юрий Васильевич (30.03.1992 г.р), младший сержант», - указано на официальной странице администрации Новочановского сельсовета в социальной сети «ВКонтакте».

Мужчина был призван в рамках частичной мобилизации. У погибшего остались родители, два брата и жена. Прощание с Юрием Первухиным состоится 26 мая в Новочановском доме культуры с 10.00 до 12.00. Обстоятельства гибели военнослужащего не разглашаются.

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#Новосибирская область#Спецоперация#Александр Ляхов#Зона СВО#Участник СВО#Погиб
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