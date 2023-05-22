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В зоне СВО погиб житель Купинского района Юрий Шумаев

22 мая 2023, 10:38
Фото: Официальный паблик администрации Купинского района «ВКонтакте»
У мужчины остались жена и двое детей

Житель Купинского района Юрий Шумаев погиб в зоне СВО

В Купинском районе пройдут похороны местного жителя Юрия Шумаева. Мужчина погиб в зоне СВО.

«23 мая в Купинском районе простятся с погибшим на Украине Юрием Шумаевым. Церемония прощания состоится с 12:30 до 13:00 в кинотеатре «Сибирь» по адресу г. Купино, ул. Розы Люксембург, 7», - указано в официальном паблике администрации Купинского района в социальной сети «ВКонтакте».

После окончания школы работал в колхозе имени Кирова, затем служил в армии. С 1993 по 1994 год участвовал в боевых действиях на территории Северной Осетии и Ингушетии. 

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С 1994 по 1996 год мужчина служил в полиции, затем подписал договор с Вооруженными Силами РФ. Недолго проработав учителем, Юрий Шумаев вновь идет служить в армию.

В начале января военнослужащий был награжден медалью участника СВО. 13 мая Юрий Шумаев погиб на территории Горловки, обстоятельства гибели не разглашаются.

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