В зоне СВО погиб житель Купинского района Юрий Шумаев

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
«23 мая в Купинском районе простятся с погибшим на Украине Юрием Шумаевым. Церемония прощания состоится с 12:30 до 13:00 в кинотеатре «Сибирь» по адресу г. Купино, ул. Розы Люксембург, 7», - указано в официальном паблике администрации Купинского района в социальной сети «ВКонтакте».
После окончания школы работал в колхозе имени Кирова, затем служил в армии. С 1993 по 1994 год участвовал в боевых действиях на территории Северной Осетии и Ингушетии.
С 1994 по 1996 год мужчина служил в полиции, затем подписал договор с Вооруженными Силами РФ. Недолго проработав учителем, Юрий Шумаев вновь идет служить в армию.
В начале января военнослужащий был награжден медалью участника СВО. 13 мая Юрий Шумаев погиб на территории Горловки, обстоятельства гибели не разглашаются.