В зоне СВО погиб житель Купинского района Юрий Шумаев

«23 мая в Купинском районе простятся с погибшим на Украине Юрием Шумаевым. Церемония прощания состоится с 12:30 до 13:00 в кинотеатре «Сибирь» по адресу г. Купино, ул. Розы Люксембург, 7», - указано в официальном паблике администрации Купинского района в социальной сети «ВКонтакте».