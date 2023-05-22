Мастер отделочных работ из Новосибирска Андрей Самойлов погиб на СВО

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
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Updated Сегодня, 07:09
Андрей погиб на Украине во время выполнения боевой задачи в рамках спецоперации 12 мая 2023 года на 31 году жизни. Гибель солдата стала трагедией для его друзей, семьи и знакомых.
Военный родом родился 27 января 1992 года в селе Помельцево Куйбышевского района. Он окончил местную школу и политехнический колледж, а после отслужил в армии.
«Андрей воспитывался в многодетной трудолюбивой и дружной семье. В студенческие и школьные годы принимал активное участие во многих мероприятиях. В последние годы работал мастером отделочных работ в городе Обь», - рассказали Atas.info местные жители.
У военнослужащего остались жена и дети. Его похоронят на родине со всеми почестями.