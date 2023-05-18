Полковник Евгений Бровко из Новосибирской области погиб на СВО

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
Во время отражения одной из атак Бровко получил множественные осколочные ранения. Он был заместителем командира армейского корпуса по военно-политической работе и руководил действиями личного состава в ДНР.
Администрация Татарского района также подтвердила данную информацию. Церемония прощания с полковником Бровко состоится 19 мая в зале РДК «Родина» в Татарске.
Начало церемонии запланировано на 11 часов, а траурный митинг начнется в 12.00. Мы выражаем свои соболезнования близким и родным погибшего.