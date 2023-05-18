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Полковник Евгений Бровко из Новосибирской области погиб на СВО

18 мая 2023, 09:39
Фото: 1MI
Новосибирец Евгений Бровко погиб в зоне СВО
Полковник Евгений Бровко, уроженец Татарского района Новосибирской области, погиб в ходе спецоперации. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в официальном Telegram-канале.

Во время отражения одной из атак Бровко получил множественные осколочные ранения. Он был заместителем командира армейского корпуса по военно-политической работе и руководил действиями личного состава в ДНР.

Администрация Татарского района также подтвердила данную информацию. Церемония прощания с полковником Бровко состоится 19 мая в зале РДК «Родина» в Татарске.

Начало церемонии запланировано на 11 часов, а траурный митинг начнется в 12.00. Мы выражаем свои соболезнования близким и родным погибшего.

#Алина Шефер#Погиб#Участник СВО#Зона СВО#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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