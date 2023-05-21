Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
В Новосибирске прошла церемония прощания с Иваном Черепановым, уроженцем Кочковского района Новосибирской области, который погиб в зоне специальной военной операции на территории Украины. Скупое сообщение об этом приводит паблик «Новосибирск скорбит».
Известно, что Черепанов закончи Букреевскую среднюю школу в Кочковском районе, после объявления осенью 2022 года о частичной мобилизации выразил желание отправиться в зону СВО добровольно.
Обстоятельства и место его гибели не приводятся.