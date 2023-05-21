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Уроженец Кочковского района погиб в ходе спецоперации на Украине

21 мая 2023, 07:43
Фото: 1MI
Иван Черепанов отправился в зону СВО добровольцем
В Новосибирске простились с жителем региона Иваном Черепановым, погибшим в зоне СВО

В Новосибирске прошла церемония прощания с Иваном Черепановым, уроженцем Кочковского района Новосибирской области, который погиб в зоне специальной военной операции на территории Украины. Скупое сообщение об этом приводит паблик «Новосибирск скорбит».

Известно, что Черепанов закончи Букреевскую среднюю школу в Кочковском районе, после объявления осенью 2022 года о частичной мобилизации выразил желание отправиться в зону СВО добровольно.

Обстоятельства и место его гибели не приводятся.

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#Участник СВО#Погиб#Спецоперация#Похороны#Новосибирск
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