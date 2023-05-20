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Военные из Чанов, Венгерово и Кыштовки креативят в зоне СВО

20 мая 2023, 03:04
Фото: Группа Вконтакте "Кыштовский район. Газета "Правда севера"
Творческий подход к разработке нашивки проявили военнослужащие из Новосибирской области.
Оригинальные нашивки для военной формы разработали военные из Чановского, Венгеровского и Кыштовского районов Новосибирской области — глядя на них сразу понятно, откуда человек приехал в зону проведения СВО.

Нашивку с первыми буквами населенных пунктов Новосибирской области разместили в паблике «Кыштовский район / Газета „Правда севера“. Первые буквы из название Чаны, Венгерово, Кыштовка — сложились в аббревиатуру ЧВК, которая также расшифровывается как частная военная компания. Нашивка размещена на рукаве, первые буквы населенных пунктов выделены красным цветом. Вот такое проявление творчества на передовой, конечно, ни о каком создании ЧВК речи не идет, нашивка определяет круг земляков, которые находятся в зоне СВО.

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#Ольга Храмушкина#Участник СВО#Зона СВО#ЧВК#Спецоперация#Венгеровский район#Кыштовка#Чановский район#Новосибирская область
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