Нашивку с первыми буквами населенных пунктов Новосибирской области разместили в паблике «Кыштовский район / Газета „Правда севера“. Первые буквы из название Чаны, Венгерово, Кыштовка — сложились в аббревиатуру ЧВК, которая также расшифровывается как частная военная компания. Нашивка размещена на рукаве, первые буквы населенных пунктов выделены красным цветом. Вот такое проявление творчества на передовой, конечно, ни о каком создании ЧВК речи не идет, нашивка определяет круг земляков, которые находятся в зоне СВО.