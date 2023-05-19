Под Новосибирском с могилы погибшего бойца СВО украли флаг России

Posted Сегодня, 02:57
Published Сегодня, 02:57
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Updated Сегодня, 02:59
Кражу флага обнаружили после того, как его родственники и друзья пришли на кладбище через 40 дней после похорон. Близкая подруга семьи Самойлова Галина Коваленко сообщила Сибкрай.ru, что могила была украшена венками и фуражкой, в которой лежал свернутый треугольником флаг.
Женщина надеется, что похитители вернут флаг на место. Пока она не считает нужным обращаться в полицию, так как на кладбище отсутствует охрана.
Напомним, Сергей Самойлов погиб 7 апреля в зоне СВО. Он вырос в Черепаново, закончил школу №1 и поступил в Барабинский филиал Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Н. А. Лунина.
Напомним, ранее в Новосибирске массово воровали флаги России с могил бойцов ЧВК «Вагнер».