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Под Новосибирском с могилы погибшего бойца СВО украли флаг России

19 мая 2023, 02:57
Фото: freepik.com, администрация Черепановского района
Флаг Российской Федерации, который покрывал гроб 22-летнего помощника машиниста Сергея Самойлова, был похищен с его могилы в Новосибирской области. Об этом заявили родственники погибшего участника СВО.

Кражу флага обнаружили после того, как его родственники и друзья пришли на кладбище через 40 дней после похорон. Близкая подруга семьи Самойлова Галина Коваленко сообщила Сибкрай.ru, что могила была украшена венками и фуражкой, в которой лежал свернутый треугольником флаг.

Женщина надеется, что похитители вернут флаг на место. Пока она не считает нужным обращаться в полицию, так как на кладбище отсутствует охрана.

Напомним, Сергей Самойлов погиб 7 апреля в зоне СВО. Он вырос в Черепаново, закончил школу №1 и поступил в Барабинский филиал Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Н. А. Лунина.

Боец из Новосибирской области Сергей Самойлов погиб в зоне СВО
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Напомним, ранее в Новосибирске массово воровали флаги России с могил бойцов ЧВК «Вагнер».

23 февраля с могил похороненных в Бердске военных "ЧВК-Вагнер" пропали флаги
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#Алина Шефер#Кража#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Участник СВО
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