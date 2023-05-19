Под Новосибирском с могилы погибшего бойца СВО украли флаг России

Кражу флага обнаружили после того, как его родственники и друзья пришли на кладбище через 40 дней после похорон. Близкая подруга семьи Самойлова Галина Коваленко сообщила Сибкрай.ru, что могила была украшена венками и фуражкой, в которой лежал свернутый треугольником флаг.