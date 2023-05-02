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Боец из Новосибирской области Сергей Самойлов погиб в зоне СВО

2 мая 2023, 01:15
Фото: администрация Черепановского района
Молодой человек умер в ходе СВО
На СВО погиб житель Новосибирской области 23-летний Сергей Самойлов, о чем сообщается на сайте администрации Черепановского района.

В результате военной операции 7 апреля 2023 года погиб Сергей Самойлов, житель Черепановского района, 2000 года рождения, сообщают в администрации. 

Сергей окончил школу № 1 города Черепаново и получил профессию помощника машиниста локомотива (электровоза) в Барабинском филиале Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Н.А. Лунина.

Он также прошел срочную службу в Амурской области, в Белогорске. Сергей умер, выполняя свой воинский долг.

Его характеризуют как доброго, активного и порядочного молодого человека, защитника Отечества. Церемония прощания с Сергеем состоится 2 мая, в РСКЦ имени С.А. Жданько в городе Черепаново с 11:00 до 13:00.

Опубликованы фото погибших бойцов СВО из Новосибирской области в апреле-2023
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#Эмилия Губарева#Погиб#Участник СВО#Зона СВО#Общество#Спецоперация#Новосибирская область
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