Боец из Новосибирской области Сергей Самойлов погиб в зоне СВО

Posted Сегодня, 01:15
Published Сегодня, 01:15
Modified Сегодня, 01:20
Updated Сегодня, 01:20
В результате военной операции 7 апреля 2023 года погиб Сергей Самойлов, житель Черепановского района, 2000 года рождения, сообщают в администрации.
Сергей окончил школу № 1 города Черепаново и получил профессию помощника машиниста локомотива (электровоза) в Барабинском филиале Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Н.А. Лунина.
Он также прошел срочную службу в Амурской области, в Белогорске. Сергей умер, выполняя свой воинский долг.
Его характеризуют как доброго, активного и порядочного молодого человека, защитника Отечества. Церемония прощания с Сергеем состоится 2 мая, в РСКЦ имени С.А. Жданько в городе Черепаново с 11:00 до 13:00.