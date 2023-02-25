На кладбище в Бердске обнаружили, что с могил погибших бойцов "ЧВК-Вагнер" кто-то снял полотнища флагов. Как сообщает Бердск-онлайн, по словам родственников бойцов ничего не сломано и не разрушено, могилы не осквернены. Но на всех могилах с флагштоков снята ткань, на одной могиле повреждено древко флага. Предполагается, что флаги пропали около 15.30 в День защитника отечества. По словам родственников погибших, они сообщили об инциденте в мэрию Бердска и в военную компанию. Российские флаги и флаги ВДВ остались на могилах нетронутыми.