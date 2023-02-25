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Posted Сегодня, 03:32

Published Сегодня, 03:32

Modified Сегодня, 06:36

Updated Сегодня, 06:36

23 февраля с могил похороненных в Бердске военных "ЧВК-Вагнер" пропали флаги

Сегодня, 03:32

Аккуратные похитители украли флаги "ЧВК-Вагнер" с могил в Бердске на 23 февраля

Неизвестные сняли флаги с могил погибших в спецоперации бойцов "ЧВК-Вагнер" на бердском кладбище. На всех могилах с флагштоков сняли полотнище флага, больше ничего не пропало.

На кладбище в Бердске обнаружили, что с могил погибших бойцов "ЧВК-Вагнер" кто-то снял полотнища флагов. Как сообщает Бердск-онлайн, по словам родственников бойцов ничего не сломано и не разрушено, могилы не осквернены. Но на всех могилах с флагштоков снята ткань, на одной могиле повреждено древко флага. Предполагается, что флаги пропали около 15.30 в День защитника отечества. По словам родственников погибших, они сообщили об инциденте в мэрию Бердска и в военную компанию. Российские флаги и флаги ВДВ остались на могилах нетронутыми.

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Вагнеровцы похоронены в Бердске вместе с другими военными, погибшими в спецоперации, на общей Аллее Славы.

#Кладбище#Общество#Происшествия#Участник СВО#Бердск#Новосибирская область#Новосибирск
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