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Под Новосибирском похоронили погибшего на СВО бойца ЧВК «Вагнер» Анатолия Зоркина

24 февраля 2023, 09:50
Фото: Новости Баганского района газета "Степная нива"
Мужчина погиб на СВО
С военнослужащим Анатолием Зоркиным простились в Новосибирской области. Мужчина погиб в зоне СВО.

В ходе специальной военной операции погиб боец ЧВК «Вагнер» Анатолий Зоркин. О гибели бойца стало известно 4 февраля.

Как говорится в соцсетях в группе «Новости Баганского района газета "Степная нива"», Анатолий родился в 1984 году в Казахстане. В 5 лет он начал жить с бабушкой и дедушкой в Савкино в Баганском районе Новосибирской области.

Там он окончил 9 классов, а в 2002 году отправился в армию. В ноябре 2022 года 38-летний Анатолий ушел добровольцем на СВО.

Простились с бойцом в Савкинском Доме культуры. Проводить участника СВО в последний путь пришли десятки односельчан и родные. Похоронен военный на местном кладбище.

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#Эмилия Губарева
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