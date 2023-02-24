Под Новосибирском похоронили погибшего на СВО бойца ЧВК «Вагнер» Анатолия Зоркина

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
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Updated Сегодня, 09:53
В ходе специальной военной операции погиб боец ЧВК «Вагнер» Анатолий Зоркин. О гибели бойца стало известно 4 февраля.
Как говорится в соцсетях в группе «Новости Баганского района газета "Степная нива"», Анатолий родился в 1984 году в Казахстане. В 5 лет он начал жить с бабушкой и дедушкой в Савкино в Баганском районе Новосибирской области.
Там он окончил 9 классов, а в 2002 году отправился в армию. В ноябре 2022 года 38-летний Анатолий ушел добровольцем на СВО.
Простились с бойцом в Савкинском Доме культуры. Проводить участника СВО в последний путь пришли десятки односельчан и родные. Похоронен военный на местном кладбище.