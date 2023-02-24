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В Барабинском районе открыли мемориальную доску в память о герое СВО Алексее Рожкове

24 февраля 2023, 08:54
Фото: 1MI
Мужчина погиб в прошлом году
В Новосибирской области в Барабинском районе открыли мемориальную доску в память о герое СВО Алексее Рожкове.

Алексей Рожков родился в селе Новоспасское. Он был участником спецоперации. В его честь установили мемориальную доску на здании школы, в которой он учился в период с 2002 по 2013 гг.

Также Алексея наградили посмертно Орденом Мужества. Известно, что молодой человек погиб 7 мая 2022 года, сообщает «Барабинский вестник».

По словам зама главы Барабинского района Сергея Цейнара, военнослужащий стал примером мужества, отваги и любви к своей Родине для юного поколения.

Доброволец из Новосибирской области Кайкуров посмертно награжден орденом Мужества
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#Эмилия Губарева#Погиб#Участник СВО#Зона СВО#Орден Мужества#Общество#Спецоперация#Новосибирская область
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