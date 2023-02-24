В Барабинском районе открыли мемориальную доску в память о герое СВО Алексее Рожкове

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 08:56
Updated Сегодня, 08:56
Алексей Рожков родился в селе Новоспасское. Он был участником спецоперации. В его честь установили мемориальную доску на здании школы, в которой он учился в период с 2002 по 2013 гг.
Также Алексея наградили посмертно Орденом Мужества. Известно, что молодой человек погиб 7 мая 2022 года, сообщает «Барабинский вестник».
По словам зама главы Барабинского района Сергея Цейнара, военнослужащий стал примером мужества, отваги и любви к своей Родине для юного поколения.