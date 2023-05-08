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Published Сегодня, 02:37
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Сообщение о гибели младшего сержанта Дениса Коркина появилось на странице Вконтакте администрации Чановского района. Как сообщают в администрации Денис Коркин родился 15.05.1996 в пос. Подтесово, Енисейского района Красноярского края. Окончив школу и колледж Денис был призван в армию, отслужив, вернулся домой в звании младшего сержанта.
В зону СВО военнослужащий отправился в марте 2023 года, после заключения контракта. В мае родные получили страшное известие: «Трагически погиб, защищая Родину!». 15 мая 2023 года Денису исполнилось бы 27 лет.
Стало известно о гибели Александра Ермолаева, военнослужащего из Коченевского района, подписавшего контракт в мае 2022 года.