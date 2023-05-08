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Младший сержант из Чановского района Новосибирской области Денис Коркин погиб на СВО

8 мая 2023, 02:37
Фото: 1MI
Военнослужащий по контракту Денис Коркин несколько дней не дожил до своего 27-летия.

Сообщение о гибели младшего сержанта Дениса Коркина появилось на странице Вконтакте администрации Чановского района. Как сообщают в администрации Денис Коркин родился 15.05.1996 в пос. Подтесово, Енисейского района Красноярского края. Окончив школу и колледж Денис был призван в армию, отслужив, вернулся домой в звании младшего сержанта.

В зону СВО военнослужащий отправился в марте 2023 года, после заключения контракта. В мае родные получили страшное известие: «Трагически погиб, защищая Родину!». 15 мая 2023 года Денису исполнилось бы 27 лет.

Военный из Новосибирской области Александр Ермолаев погиб на СВО
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Стало известно о гибели Александра Ермолаева, военнослужащего из Коченевского района, подписавшего контракт в мае 2022 года.

#Ольга Храмушкина#Участник СВО#Погиб#Зона СВО#Общество#Спецоперация#Новосибирск#Новосибирская область#Чановский район
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