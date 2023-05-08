Сообщение о гибели младшего сержанта Дениса Коркина появилось на странице Вконтакте администрации Чановского района. Как сообщают в администрации Денис Коркин родился 15.05.1996 в пос. Подтесово, Енисейского района Красноярского края. Окончив школу и колледж Денис был призван в армию, отслужив, вернулся домой в звании младшего сержанта.