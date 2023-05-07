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Военный из Новосибирской области Александр Ермолаев погиб на СВО

7 мая 2023, 02:25
Фото: Администрация Коченевского района
Новосибирец Ермолаев погиб в СВО
Новосибирец Александр Ермолаев героически погиб в ходе СВО. Об этом сообщили в администрации Коченевского района.

Мужчина стал одним из первопроходцев в Коченево, который подписал контракт на военную службу в спецоперации. Это произошло в мае прошлого года.

Администрация отметила, что Александр был награжден благодарностью от президента Владимира Путина за образцовое выполнение боевых заданий и исполнение воинского долга. У погибшего контрактника остались жена и маленький сын.

Напомним, на днях в Коченево Новосибирской области похоронили героя-земляка Николая Беляева, погибшего в СВО. У него было двое детей.

Названы имена погибших на СВО бойцов, которых похоронили в Новосибирской области
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#Алина Шефер#Общество#Участник СВО#Зона СВО#Погиб#Новосибирск#Новосибирская область
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