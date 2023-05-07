Военный из Новосибирской области Александр Ермолаев погиб на СВО

Posted Сегодня, 02:25
Published Сегодня, 02:25
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Updated Сегодня, 02:27
Мужчина стал одним из первопроходцев в Коченево, который подписал контракт на военную службу в спецоперации. Это произошло в мае прошлого года.
Администрация отметила, что Александр был награжден благодарностью от президента Владимира Путина за образцовое выполнение боевых заданий и исполнение воинского долга. У погибшего контрактника остались жена и маленький сын.
Напомним, на днях в Коченево Новосибирской области похоронили героя-земляка Николая Беляева, погибшего в СВО. У него было двое детей.