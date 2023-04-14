Названы имена погибших на СВО бойцов, которых похоронили в Новосибирской области

Денис Семенов погиб в зоне СВО. Туда поэт и журналист отправился добровольцем из Новосибирска. Родные и близкие вспоминают сибиряка как творческого человека. Перед Новым годом он побывал в зоне СВО – он привез туда гуманитарную помощь, а после этого подписал контракт и ушел на службу.