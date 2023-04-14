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Названы имена погибших на СВО бойцов, которых похоронили в Новосибирской области

14 апреля 2023, 07:04
Фото: ВК/ГРУППА "УГОЛОК ПАМЯТИ ДЕНИСА СЕМЁНОВА (ДЖУЛИАНА); ВК/НОВОСИБИРСК СКОРБИТ; АДМИНИСТРАЦИЯ КОЧЕНЕВСКОГО РАЙОНА
Бойцов похоронили на неделе
С 7 по 14 апреля в Новосибирской области простились с несколькими военнослужащими, погибшими в зоне проведения спецоперации.

Среди погибших на этой неделе были мобилизованные, добровольцы и бойцы ЧВК «Вагнер». «МК в Новосибирске» сделал список некоторых погибших.

Денис Семенов погиб в зоне СВО. Туда поэт и журналист отправился добровольцем из Новосибирска. Родные и близкие вспоминают сибиряка как творческого человека. Перед Новым годом он побывал в зоне СВО – он привез туда гуманитарную помощь, а после этого подписал контракт и ушел на службу.

Николай Беляев погиб на СВО. Он отправился туда из поселка Коченево. До ухода на военную службу мужчина работал электромонтажником. Ушел в зону спецоперации сибиряк в рамках частичной мобилизации. У него остались жена и двое детей.

Антон Тарасенко погиб на СВО. В 2010 году был призван на срочную службу, а после остался в армии по контракту. В зону боевых действий он ушел из Коченевского района. У бойца остались жена и трое детей.

Напомним, ранее мы публиковали фото погибших бойцов на СВО в марте 2023. Также мы нашли фото могил погибших военных из Бердска.

Опубликованы фото военных из Новосибирской области, погибших на СВО в марте 2023
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Опубликованы фото могил погибших военнослужащих на СВО из Новосибирской области
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#Зона СВО#Участник СВО#Погиб#Общество#Город#Происшествия#Эмилия Губарева
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