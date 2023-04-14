Названы имена погибших на СВО бойцов, которых похоронили в Новосибирской области

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Среди погибших на этой неделе были мобилизованные, добровольцы и бойцы ЧВК «Вагнер». «МК в Новосибирске» сделал список некоторых погибших.
Денис Семенов погиб в зоне СВО. Туда поэт и журналист отправился добровольцем из Новосибирска. Родные и близкие вспоминают сибиряка как творческого человека. Перед Новым годом он побывал в зоне СВО – он привез туда гуманитарную помощь, а после этого подписал контракт и ушел на службу.
Николай Беляев погиб на СВО. Он отправился туда из поселка Коченево. До ухода на военную службу мужчина работал электромонтажником. Ушел в зону спецоперации сибиряк в рамках частичной мобилизации. У него остались жена и двое детей.
Антон Тарасенко погиб на СВО. В 2010 году был призван на срочную службу, а после остался в армии по контракту. В зону боевых действий он ушел из Коченевского района. У бойца остались жена и трое детей.
Напомним, ранее мы публиковали фото погибших бойцов на СВО в марте 2023. Также мы нашли фото могил погибших военных из Бердска.