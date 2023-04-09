Журналист и поэт из Новосибирска Денис Семенов погиб на СВО

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
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Updated Сегодня, 07:00
В ВК-группе «Уголок памяти Дениса Семенова (Джулиана)» стало известно, что Денис Семенов родился в Новосибирске. Он работал журналистом в Санкт-Петербурге.
Родные и близкие создали памятную страницу поэта в социальной сети «ВКонтакте». Там публикуют его стихи, фотографии и воспоминания.
Известно, что сибиряк ушел на СВО добровольцем. Как говорят его друзья, мужчина был талантливым журналистом, писателем, поэтом и музыкантом.
Дата и причина гибели участника спецоперации не называется, однако первые публикации в память о герое начали публиковать 3 апреля 2023 года.
Родные приняли решение похоронить Дениса на его родине – в Новосибирске. Других подробностей о бойце пока нет. Также смотрите фото погибших бойцов, кто умер на СВО в марте 2023.