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Журналист и поэт из Новосибирска Денис Семенов погиб на СВО

9 апреля 2023, 06:58
Фото: ВК/Уголок памяти Дениса Семенова
Мужчина пал смертью храбрых в зоне СВО
Военный из Новосибирска Денис Семенов погиб в зоне проведения специальной военной операции, о чем сообщают его близкие и друзья в соцсетях.

В ВК-группе «Уголок памяти Дениса Семенова (Джулиана)» стало известно, что Денис Семенов родился в Новосибирске. Он работал журналистом в Санкт-Петербурге.

Родные и близкие создали памятную страницу поэта в социальной сети «ВКонтакте». Там публикуют его стихи, фотографии и воспоминания.

Известно, что сибиряк ушел на СВО добровольцем. Как говорят его друзья, мужчина был талантливым журналистом, писателем, поэтом и музыкантом.

Дата и причина гибели участника спецоперации не называется, однако первые публикации в память о герое начали публиковать 3 апреля 2023 года.

Родные приняли решение похоронить Дениса на его родине – в Новосибирске. Других подробностей о бойце пока нет. Также смотрите фото погибших бойцов, кто умер на СВО в марте 2023. 

Опубликованы фото военных из Новосибирской области, погибших на СВО в марте 2023
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Опубликованы фото погибших на СВО бойцов ЧВК «Вагнер» из Новосибирской области
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#Эмилия Губарева#Участник СВО#Зона СВО#Погиб#Спецоперация#Общество#Новосибирск
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