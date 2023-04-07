Младший сержант из Сузунского района Сергей Кирющенко погиб в зоне СВО

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
«7 апреля в Сузунском районе простились с младшим сержантом Сергеем Анатольевичем Кирющенко, который погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Луганской Народной Республики», - указано на официальной странице администрации Сузунского района в социальной сети «ВКонтакте».
Прощание с погибшим состоялось в Сузунском Доме культуры. На церемонию пришли исполняющий обязанности главы Сузунского района Вячеслав Горшков, военный комиссар Василий Радаев, а также родственники и жители муниципального образования. Посмертно мужчину наградили орденом Мужества.
Сергей Кирющенко родился в Белоруссии. В 1990 году переехал с родителями в Новосибирск, в 2009 году с семьей поселился в Сузунском районе. После окончания школы был призван в армию, принимал участие в боевых операциях на территории Северной Осетии и Ингушетии.