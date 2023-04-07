Младший сержант из Сузунского района Сергей Кирющенко погиб в зоне СВО



Сергей Кирющенко родился в Белоруссии. В 1990 году переехал с родителями в Новосибирск, в 2009 году с семьей поселился в Сузунском районе. После окончания школы был призван в армию, принимал участие в боевых операциях на территории Северной Осетии и Ингушетии.





