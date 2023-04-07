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Младший сержант из Сузунского района Сергей Кирющенко погиб в зоне СВО

7 апреля 2023, 12:59
Фото: Официальная страница администрации Сузунского района «ВКонтакте»
Мужчина погиб в зоне СВО

В Новосибирской области простились с Сергеем Кирющенко,погибшим в зоне СВО

Житель Сузунского района Сергей Кирющенко погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в районной администрации.
«7 апреля в Сузунском районе простились с младшим сержантом Сергеем Анатольевичем Кирющенко, который погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Луганской Народной Республики», - указано на официальной странице администрации Сузунского района в социальной сети «ВКонтакте».

Прощание с погибшим состоялось в Сузунском Доме культуры. На церемонию пришли исполняющий обязанности главы Сузунского района Вячеслав Горшков, военный комиссар Василий Радаев, а также родственники и жители муниципального образования. Посмертно мужчину наградили орденом Мужества.


Сергей Кирющенко родился в Белоруссии. В 1990 году переехал с родителями в Новосибирск, в 2009 году с семьей поселился в Сузунском районе. После окончания школы был призван в армию, принимал участие в боевых операциях на территории Северной Осетии и Ингушетии.


Опубликованы фото военных из Новосибирской области, погибших на СВО в марте 2023
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#Спецоперация#Новосибирская область#Зона СВО#Участник СВО#Погиб
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