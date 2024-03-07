Противники мусорного комплекса под Новосибирском обратились к кандидатам в президенты

Жители населенных пунктов, расположенных на территории Плотниковского сельсовета в пригороде Новосибирска записали видеообращение, адресованное кандидатам в президенты России. Люди просят у политиков не допустить размещение крупного мусороперерабатывающего комплекса в непосредственной близости от жилья. Местные жители говорят, что в случае реализации этих планов будут загрязнены воздух и почва, существует угроза попадания вредных веществ в скважины питьевого водоснабжения, в зоне риска находятся около 15 тысяч человек.