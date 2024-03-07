Противники мусорного комплекса под Новосибирском обратились к кандидатам в президенты

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Жители населенных пунктов, расположенных на территории Плотниковского сельсовета в пригороде Новосибирска записали видеообращение, адресованное кандидатам в президенты России. Люди просят у политиков не допустить размещение крупного мусороперерабатывающего комплекса в непосредственной близости от жилья. Местные жители говорят, что в случае реализации этих планов будут загрязнены воздух и почва, существует угроза попадания вредных веществ в скважины питьевого водоснабжения, в зоне риска находятся около 15 тысяч человек.
«По результатам геологического и ботанического исследования ученые не рекомендуют размещение мусорного полигона на данном участке. Поданы четыре иска в суд, которые увязли в судебной системе, находящейся под контролем областной власти. Написаны десятки писем во все инстанции… Несмотря на стремление совместно искать решение проблемы реакция представителей власти всегда одинакова — выбранный участок соответствует всем нормам, других мест нет», — говорят авторы обращения.
Активисты подчеркивают, что они не против строительства мусорных комплексов с комплексами сортировки отходов, однако говорят, что делать это нужно в местах, значительно удаленных от жилья.
«Уважаемые кандидаты в президенты Российской Федерации. Мы призываем вас обратить внимание на нашу проблему и рассмотреть ее не как местечковый протест, а как индикатор общественных, социальных, экономических и административных проблем», — подчеркивается в видеоролике.
По словам представителя Совета ветеранов села Плотниково Александра Старостина, запись видеообращения участникам предвыборной гонки продиктована отсутствием продуктивного диалога с местными властями.
«Даже когда мы пишем обращение в администрацию президента, они все равно спускают их на наш, региональный уровень. Где в ответ рапортуют — все под контролем и по закону. А нам отвечают стандартными отписками. И по сути, глубоко в проблему внимать никто не хочет», — рассказал Старостин редакции Atas.Info.
В министерстве ЖКХ и энергетики Новосибирской области говорят — законность выделения земельного участка для размещения комплекса по сортировке и переработке отходов была проверена правоохранительными органам и нарушений не выявлено. А альтернативные участки, предложенные общественниками, находятся либо в частной собственности, либо пересекаются с землями лесного фонда.
Непосредственно же строительство КПО «Правобережный» возможно только после получения положительных результатов государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, подчеркивают в ведомстве.
В свою очередь, в МУП «Спецавтохозяйство», которое должно построить комплекс в рамках концессионного соглашения с региональным правительством, заявили, что все необходимые природоохранные нормативы будут соблюдены.
«При генеральном проектировании комплекса по переработке отходов будут учтены все особенности земельного участка. А применяемые технологии (полимерные геомембраны, бентонитовые маты, системы сбора и очистки фильтрата и т. д.) исключат попадание фильтрата в подземные воды», — говорится в ответе компании на запрос редакции Atas.Info.
По словам руководителя регионального отделения межрегионального союза «За химическую безопасность», экоактивиста Дмитрия Левашова, в условиях строительства КПО «Правобережный» заложены сортировка 100% отходов, поступающих на комплекс, максимально эффективная выборка вторичных материальных ресурсов из потока ТКО и КГО, компостирование органической части ТКО и производство RDF-топлива (альтернативного твердого топлива из отходов) для снижения доли захоронения отходов до 17,85%.
Захоронению должны подлежать только те фракции, которые в настоящее время непригодны для переработки. А весь фильтрат, собранный из цеха компостирования и участка захоронения, пройдет через систему очистки. На КПО «Правобережный» планируется применить технологию обратного осмоса, которая позволяет очищать фильтрат до технической воды со степенью очистки 99,9%, рассказывает эксперт.
«Самый главный вопрос, это не только как качественно будет осуществляться работы по строительству данного полигона. Но и насколько эффективно будут внедрены природоохранные мероприятия в период эксплуатации полигона, а также насколько достоверными будут результаты инженерно-экологических, геологических и гидрогеологических изысканий в предпроектный период. Будет ли возможность осуществлять общественный экологический контроль за деятельностью полигона», — говорит Дмитрий Левашов.