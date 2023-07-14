МУП «САХ»: в Новосибирской области применят самый передовой опыт переработки отходов

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В ответ на публикацию о впечателениях жителей Верх-Тулы и Плотниково, побывавших в составе делегации Новосибиркой области на мусороперерабыватывающем комплексе экотехнопарка «Калуга», новосибирское МУП «САХ», выступающее концессионером строительства Правобережного и Левобережного полигонов с комплексами переработки отходов, выступило со специальным заявлением. Ниже мы публикуем этот текст без изменений.
После посещения экотехнопарка «Калуга» в социальных сетях и ряде СМИ появились публикации с вопросами о строительстве современных комплексов по переработке отходов на территории Новосибирской области. Считаем необходимым дать аргументированные ответы на вопросы и высказывания.
Экотехнопарк «Калуга» был введен в эксплуатацию в 2019 году. В нынешних реалиях, когда технологии совершенствуются день ото дня, 4 года — это большой срок. На указанном комплексе отсутствует компостирование отходов — именно то, что будет отличать концессионные объекты Новосибирской области. Благодаря применению новых технологий компостирования органических отходов в регионе объем захоронения будет снижен в 5 раз: на Левобережном комплексе до 22%, Правобережном — до 18%. В настоящее время это лучший показатель во всей Российской Федерации.
Такая технология полностью предотвратит возгорание отходов и распространение неприятных запахов, так как захоронению будут подлежать только сухие остатки, непригодные к вторичному вовлечению в цикл переработки. Поэтому высказывания о «тошнотворных» запахах, сильной вони и возгораниях — не применимы к концессионным объектам, планируемых к возведению в регионе.
Главной целью посещения экотехнопарка «Калуга» было изучение применяемых инженерных решений. Мы хотели посмотреть и показать, как работает оборудование по сортировке отходов, которое рассматриваем для применения на своих заводах. Цели полностью скопировать экотехнопарк «Калуга» у МУП «САХ» нет. Новые комплексы, запланированные к строительству, — это применение самого передового российского и зарубежного опыта.
Нашими специалистами проведены морфологические исследования всех твердых коммунальных отходов, которые образуются в регионе: в частном секторе и многоквартирных домах, селах и городских поселениях, бюджетных и коммерческих организациях. Мы точно знаем, какой мусор у нас образовывается, поэтому понимаем, какое оборудование и технологии должны быть применены.
Что касается споров об удаленности от населенных пунктов — здесь все регламентировано законодательством.
Согласно п. 7.1.12 СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» законодателем установлено следующее зонирование:
— мусоросжигательные и мусороперерабатывающие объекты мощностью свыше 40 тыс. т/год. — 1000 м (класс 1);
— полигоны и участки компостирования твердых бытовых отходов — 500 м (класс 2).
Планируемые к возведению комплексы по переработке отходов будут размещаться следующим образом: Левобережный — 3 километра до п. Бригадный и 3,3 километра до с. Верх-Тулы. Правобережный комплекс — 2,72 километра до СНТ «Топограф». Это расстояние от новых комплексов до ближайших жилых домов.
Важно напомнить, что перенос объектов на другие земельные участки затянет реализацию проектов и приведет к существенному увеличению тарифа на вывоз ТКО для жителей.
На сегодня 80% затрат, включенных в тариф, — это транспортирование. Один мусоровоз за смену обслуживает 60-70 контейнерных площадок, делает 2-3 рейса на объект размещения отходов. Например, при удаленности комплекса в 60 километров от города за три рейса один мусоровоз «намотает» 360 километров в день. А в городе ежедневно в среднем работает 125-130 единиц коммунальной техники — и все эти затраты лягут на каждого жителя Новосибирской области.
В свою очередь, как сторона концессионного соглашения мы гарантируем безопасность и высокую эффективность работы новых комплексов по переработке отходов. Все проектные решения, которые будут реализованы, в обязательном порядке пройдут государственные экспертизы, включая экологическую. Без этого запуск, и соответственно, эксплуатация концессионных объектов будут невозможны.