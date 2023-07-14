МУП «САХ»: в Новосибирской области применят самый передовой опыт переработки отходов

Экотехнопарк «Калуга» был введен в эксплуатацию в 2019 году. В нынешних реалиях, когда технологии совершенствуются день ото дня, 4 года — это большой срок. На указанном комплексе отсутствует компостирование отходов — именно то, что будет отличать концессионные объекты Новосибирской области. Благодаря применению новых технологий компостирования органических отходов в регионе объем захоронения будет снижен в 5 раз: на Левобережном комплексе до 22%, Правобережном — до 18%. В настоящее время это лучший показатель во всей Российской Федерации.