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Posted 30 сентября, 04:41

Published 30 сентября, 04:41

Modified 30 сентября, 04:43

Updated 30 сентября, 04:43

Сирены включат 2 октября

Сирены завоют по всей России 2 октября — в чем причина

30 сентября 2024, 04:41
Фото: Изображение Midjourney
Сирены включат 2 октября

Сирены завоют в Новосибирске 2 октября 2024

По всей России в октябре прозвучат сирены, сообщают в МЧС.

Сирены прозвучат во всех регионах страны. Это необходимо, чтобы проверить системы оповещения населения. Также заработают и громкоговорители. Сигнал телевидения и радио временно приостановят.

Благодаря системам оповещения, граждан информируют об угрозах чрезвычайно ситуации. Если вы услышите такие звуки 2 октября, то не паникуйте, так как проверка временная.

Тем временем в Новосибирске готовятся отключать фонтаны. Они прекратят работать в последний день сентября.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#МЧС#ЧС#Сирены
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