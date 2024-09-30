В Центральном парке Новосибирска в последний раз проведут световое шоу

Posted 30 сентября, 03:45
Published 30 сентября, 03:45
Modified 30 сентября, 03:47
Updated 30 сентября, 03:47
В Новосибирске готовятся к зимнему сезону. Постепенно начали отключать фонтаны. Все работы обещали завершить 30 сентября.
А вот в Центральном парке главный фонтан еще продолжит свою работу. Он будет радовать горожан до 6 октября. Отключат его вместе со световым шоу.
Лазерная программа запланирована на вечер: все начнется в 20:24 до 21:00, а вторая часть шоу планируется с21:24 до 22:00. Жители Новосибирска могут последний раз полюбоваться работающим фонтаном и лазерным шоу.
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