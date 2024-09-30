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Posted 30 сентября, 03:45

Published 30 сентября, 03:45

Modified 30 сентября, 03:47

Updated 30 сентября, 03:47

Закрытие пройдет вместе с шоу

В Центральном парке Новосибирска в последний раз проведут световое шоу

30 сентября 2024, 03:45
Фото: Павел Мирошников
Закрытие пройдет вместе с шоу
О последнем лазерном шоу в Центральном парке Новосибирска сообщает «Горфонтан».

В Новосибирске готовятся к зимнему сезону. Постепенно начали отключать фонтаны. Все работы обещали завершить 30 сентября.

А вот в Центральном парке главный фонтан еще продолжит свою работу. Он будет радовать горожан до 6 октября. Отключат его вместе со световым шоу.

Лазерная программа запланирована на вечер: все начнется в 20:24 до 21:00, а вторая часть шоу планируется с21:24 до 22:00. Жители Новосибирска могут последний раз полюбоваться работающим фонтаном и лазерным шоу.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Фонтан#Центральный парк#Шоу
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