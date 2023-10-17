Город «минируют» из-за политики мэрии Новосибирска

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Соответствующие сообщения пришли на редакционную почту издания «Новосибирские новости». Один из журналистов поделился ими в чате ГУ МВД по региону.
«Приветствую! На связи я [и] недоволен политикой города Новосибирск и РФ. Ночью 17.10. 2023 в Новосибирском государственном аграрном университете по Добролюбова, 154 были заложены пропановые бомбы», — пишет злоумышленник.
Неизвестный требует перевести ему 15 миллионов рублей. Кроме того, он вовсю жаждет славы и требует огласки от журналистов новосибирских СМИ.
При этом письмо могло быть набрано с мобильного телефона из-за разницы в шрифтах. На данный момент неизвестно, является ли это шуткой или же к посланию стоит относиться серьезно.