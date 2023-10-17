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Неизвестный злоумышленник недоволен политикой новосибирских властей

Город «минируют» из-за политики мэрии Новосибирска

17 октября 2023, 12:45
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Неизвестный злоумышленник недоволен политикой новосибирских властей

Сообщения о минировании из-за политики мэрии Новосибирска рассылают журналистам

В Новосибирске неизвестный злоумышленник начал рассылать письма работникам СМИ. В них он угрожает совершить террористический акт и требует денег.

Соответствующие сообщения пришли на редакционную почту издания «Новосибирские новости». Один из журналистов поделился ими в чате ГУ МВД по региону.

«Приветствую! На связи я [и] недоволен политикой города Новосибирск и РФ. Ночью 17.10. 2023 в Новосибирском государственном аграрном университете по Добролюбова, 154 были заложены пропановые бомбы», — пишет злоумышленник.

Неизвестный требует перевести ему 15 миллионов рублей. Кроме того, он вовсю жаждет славы и требует огласки от журналистов новосибирских СМИ.

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При этом письмо могло быть набрано с мобильного телефона из-за разницы в шрифтах. На данный момент неизвестно, является ли это шуткой или же к посланию стоит относиться серьезно.

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#Новосибирск#Терроризм#СМИ#Александр Ляхов#Террористы
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