11 сообщений о минировании получила полиция в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
В течение недели полиция в Новосибирске получила не менее 10 сообщений о том, что различные учреждения подверглись угрозе минирования. Информацию об этом озвучил замначальника ГУ МВД России по региону Кирилл Травин во время оперативного совещания в правительстве 2 октября.
По словам правоохранителя, было зафиксировано 11 случаев угрозы минирования различных образовательных учреждений, судов и торговых центров. В связи с этим проведено обследование 15 объектов, а также эвакуировано 635 человек.
Однако на местах инцидентов взрывчатых предметов не обнаружили.