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Published Сегодня, 06:22

Modified Сегодня, 06:24

Updated Сегодня, 06:24

Ложные звонки поступали в полицию

11 сообщений о минировании получила полиция в Новосибирске

2 октября 2023, 06:22
Фото: 1MI
Ложные звонки поступали в полицию

11 сообщений о минировании зафиксировано в Новосибирске

Более 10 сообщений о минировании было получено полицией Новосибирска за неделю, что привело к эвакуации 635 человек.

В течение недели полиция в Новосибирске получила не менее 10 сообщений о том, что различные учреждения подверглись угрозе минирования. Информацию об этом озвучил замначальника ГУ МВД России по региону Кирилл Травин во время оперативного совещания в правительстве 2 октября.

По словам правоохранителя, было зафиксировано 11 случаев угрозы минирования различных образовательных учреждений, судов и торговых центров. В связи с этим проведено обследование 15 объектов, а также эвакуировано 635 человек.

Однако на местах инцидентов взрывчатых предметов не обнаружили.

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#Новосибирск#Полиция#Эмилия Губарева#Минирование
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