11 сообщений о минировании получила полиция в Новосибирске

В течение недели полиция в Новосибирске получила не менее 10 сообщений о том, что различные учреждения подверглись угрозе минирования. Информацию об этом озвучил замначальника ГУ МВД России по региону Кирилл Травин во время оперативного совещания в правительстве 2 октября.