Безработный сибиряк получил шесть лет за «минирование» полиции

Безработный сибиряк по неизвестным причинам решил сообщить о минировании отдела полиции в Октябрьском районе. В сентябре прошлого года он позвонил с мобильного телефона и рассказал про заложенную взрывчатку. Однако саперы ничего не обнаружили, а шутника задержали.