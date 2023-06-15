Безработный сибиряк получил шесть лет за «минирование» полиции

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
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Updated Сегодня, 08:12
«14 июня 2023 года приговором Октябрьского районного суда Новосибирска Василий Василенко признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге в целях дестабилизации деятельности органов власти)», — сообщается в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» социальной сети «ВКонтакте».
Мужчина получил шесть лет за ложное сообщение об акте терроризма. При этом наказание является условным с трехлетним испытательным сроком.
Безработный сибиряк по неизвестным причинам решил сообщить о минировании отдела полиции в Октябрьском районе. В сентябре прошлого года он позвонил с мобильного телефона и рассказал про заложенную взрывчатку. Однако саперы ничего не обнаружили, а шутника задержали.