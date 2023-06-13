Обидчивый новосибирец отделался условным наказанием за поджог двери любимой

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
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«13 июня 2023 года рассмотрено уголовное дело в отношении Попова Антона Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога)», — указано на сайте Калининского районного суда.
Новосибирец неожиданно обиделся на свою сожительницу за то, что та не открыла страдальцу дверь. Несчастный влюбленный достал спички и закинул их прямо в щель замка. В результате входная дверь была сильно повреждена.
Однако суд решил сжалиться над пылким влюбленным и вошел в его положение. В результате Ромео получил два года условно с аналогичным испытательным сроком. Реакция его сожительницы пока неизвестна.