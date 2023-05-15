Новосибирские подростки пошли на поджог релейного шкафа ради 10 тысяч

Группа семнадцатилетних подростков была поймана вечером 14 мая. Молодые люди заявили, что получили предложение совершить диверсию в «Телеграме» от неизвестных лиц. При этом им пообещали десять тысяч рублей. Записав пожар на видео в качестве доказательства, парни получили деньги.