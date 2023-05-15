Новосибирские подростки пошли на поджог релейного шкафа ради 10 тысяч

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Как сообщают «Новые Известия» со ссылкой на телеграм-канал Baza, диверсию устроили рядом со станцией Инская вечером 23 апреля. Релейный шкаф был успешно потушен сотрудниками железной дороги. На месте преступления обнаружили пластиковую бутылку, обрывок бумаги и пачку от сигарет.
Группа семнадцатилетних подростков была поймана вечером 14 мая. Молодые люди заявили, что получили предложение совершить диверсию в «Телеграме» от неизвестных лиц. При этом им пообещали десять тысяч рублей. Записав пожар на видео в качестве доказательства, парни получили деньги.
В настоящее время задержанные поджигатели находятся под стражей, их дома были обысканы. В отношении них возбуждены уголовные дела по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».