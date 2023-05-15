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Новосибирские подростки пошли на поджог релейного шкафа ради 10 тысяч

15 мая 2023, 08:39
Фото: 1MI
Общение велось через Телеграм

В Новосибирске задержали подростков за поджог релейного шкафа ради 10 тысяч рублей

В Новосибирске арестовали группу подростков. Они подозреваются в поджоге релейного шкафа на железной дороге. За диверсию поджигателям заплатили десять тысяч рублей.

Как сообщают «Новые Известия» со ссылкой на телеграм-канал  Baza, диверсию устроили рядом со станцией Инская вечером 23 апреля. Релейный шкаф был успешно потушен сотрудниками железной дороги. На месте преступления обнаружили пластиковую бутылку, обрывок бумаги и пачку от сигарет.

Группа семнадцатилетних подростков была поймана вечером 14 мая. Молодые люди заявили, что получили предложение совершить диверсию в «Телеграме» от неизвестных лиц. При этом им пообещали десять тысяч рублей. Записав пожар на видео в качестве доказательства, парни получили деньги.

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В настоящее время задержанные поджигатели находятся под стражей, их дома были обысканы. В отношении них возбуждены уголовные дела по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

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