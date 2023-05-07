За поджог травы наказали 55 новосибирцев

Одним из основных нарушений является пал травы. В частности, 4 мая житель Барабинского района выпивал и рыбачил. В какой-то момент он решил поджечь сухостой и наблюдал за разгорающимся пожаром, спокойно ловя рыбу. Позже мужчину задержали. Аналогичный случай произошел в Красноозерском районе, где пироман решил поджечь стога сена.