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За поджог травы наказали 55 новосибирцев

7 мая 2023, 06:29
Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области
Новосибирцы активно жгут траву

В Новосибирской области составили свыше 500 протоколов за поджог травы

В Новосибирской области продолжают бушевать лесные пожары. Сотрудники МЧС возбудили свыше 500 административных дел за нарушение противопожарного режима.

Как сообщают «Вести-Новосибирск», в ведомстве составили 503 административных протокола за несоблюдение правил противопожарной безопасности. К настоящему моменту 55 человек уже заплатили штраф.

Одним из основных нарушений является пал травы. В частности, 4 мая житель Барабинского района выпивал и рыбачил. В какой-то момент он решил поджечь сухостой и наблюдал за разгорающимся пожаром, спокойно ловя рыбу. Позже мужчину задержали. Аналогичный случай произошел в Красноозерском районе, где пироман решил поджечь стога сена.

Отметим, что на всей территории Новосибирской области до 15 мая действует особый противопожарный режим, который запрещает разводить открытый огонь. Нарушителям грозит крупный штраф.

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#Происшествия#Новосибирская область#Александр Ляхов#Поджог#Пожар#МЧС
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