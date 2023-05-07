В Новосибирске кроваво-красным цветом окрасилось солнце из-за смога

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
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Updated Сегодня, 04:33
«Кровавое» солнце горожане заметили вечером 6 мая. В этот день атмосферу окутало вредными примесями.
Когда едкая дымка спала, выглянуло солнце кроваво-красного оттенка. Новосибирцы начали массового фотографировать его и выдвигать версии окраски солнца в этот цвет в соцсетях.
«Виноват смог от лесных пожаров. Днем небо серого цвета, а не голубого при такой жаре. Это пыль. А вечером становится свежее, и мы можем увидеть солнце», - поделилась читательница.
А вот другие сибиряки заявляют, что во время заката в теплые дни солнце всегда становится кроваво-красным. Это зависит от пути, которое проходят в атмосфере лучи – а у солнца несколько оттенков.