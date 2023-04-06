Новосибирскому иностранцу дали девять лет «строгача» за финансирование террористов

С 2021 по 2022 годы Абдурамод Шохаев финансировал радикальную организацию «Хайят-Тахрир-аш-Шам»*. Сочувствуя идеям террористов, перевел на их счета свыше 200 тысяч рублей. Следователи завели в отношении мужчины уголовное дело по факту финансирования терроризма. Осужденный раскаялся и полностью признал свою вину, однако его приговорили к весьма суровому наказанию.