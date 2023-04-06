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Новосибирскому иностранцу дали девять лет «строгача» за финансирование террористов

6 апреля 2023, 08:35
Фото: 1MI
Казначею террористов назначили суровое наказание

В Новосибирске иностранца осудили за финансирование террористов

В Новосибирске жителя иностранного государства осудили за финансирование террористической организации. Осужденный перевел экстремистам более 200 тысяч рублей.
«Первым Восточным окружным военным судом Шохаев А. Т. признан виновными в содействии террористической деятельности, финансировании терроризма и приговорен к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», - сообщает ТАСС со ссылкой на  пресс-службу РУ ФСБ по Новосибирской области.

С 2021 по 2022 годы Абдурамод Шохаев финансировал радикальную организацию «Хайят-Тахрир-аш-Шам»*.  Сочувствуя идеям террористов, перевел на их счета свыше 200 тысяч рублей. Следователи завели в отношении мужчины уголовное дело по факту финансирования терроризма. Осужденный раскаялся и полностью признал свою вину, однако его приговорили к весьма суровому наказанию.

Напомним, что в Новосибирске накрыли подпольную сеть казино.  В городе действовало двадцать нелегальных заведений.

*организация запрещена на территории Российской Федерации.

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#Происшествия#Новосибирск#ФСБ#Терроризм#Суд
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