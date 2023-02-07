Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
По данным ФСБ, пятерых организаторов задержали в Новосибирске: под их руководством работали более 20 нелегальных игорных заведений в Ленинском, Калининском, Октябрьском, Центральном и Железнодорожном районах.
По совместителю организаторы трудились администраторами, принимая ставки игроков, и занимались инкассацией денег. В итоге правоохранители изъяли компьютеры и крупные суммы в иностранной валюте, всего - 120 млн рублей.
Нелегальным бизнесменам на время следствия избрали меру пресечения в виде домашнего ареста или же заключения под стражу. Главный организатор отправился в СИЗО на месяц.
Против задержанных возбуждено дело за незаконную организацию и проведение азартных игр.