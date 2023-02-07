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Published Сегодня, 13:38

Modified Сегодня, 13:41

Updated Сегодня, 13:41

Изъято 120 млн: в Новосибирске задержаны организаторы сети подпольных казино

7 февраля 2023, 13:38
Фото: УФСБ России по Новосибирской области
Силовики изъяли 120 миллионов

В Новосибирске задержаны пятеро организаторов сети подпольных казино

В Новосибирске задержаны организаторы сети подпольных игорных клубов, о чем сообщили в УФСБ по региону.

По данным ФСБ, пятерых организаторов задержали в Новосибирске: под их руководством работали более 20 нелегальных игорных заведений в Ленинском, Калининском, Октябрьском, Центральном и Железнодорожном районах.

По совместителю организаторы трудились администраторами, принимая ставки игроков, и занимались инкассацией денег. В итоге правоохранители изъяли компьютеры и крупные суммы в иностранной валюте, всего - 120 млн рублей.

Нелегальным бизнесменам на время следствия избрали меру пресечения в виде домашнего ареста или же заключения под стражу. Главный организатор отправился в СИЗО на месяц.

Против задержанных возбуждено дело за незаконную организацию и проведение азартных игр.

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#Эмилия Губарева#Игры#Криминал#Общество#Новосибирск
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