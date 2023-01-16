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Posted Сегодня, 03:40

Published Сегодня, 03:40

Modified Сегодня, 03:44

Updated Сегодня, 03:44

В Новосибирске полиция накрыла 7 игровых заведений

Сегодня, 03:40
Фото: 1MI
Всего закрыли 7 игровых заведений - за неделю
Деятельность семи игровых заведений пресекли сотрудники полиции. Такая цифра прозвучала в докладе начальника ГУ МВД РФ по Новосибирской области Андрея Кулькова на оперативном совещании у губернатора 16 января.

На совещании у губернатора глава ГУ МВД по НСО Андрей Кульков назвал число закрытых игровых заведений в регионе за минувшую неделю.

«За неделю была пресечена деятельность 7 игровых заведений, примерно 149 единиц игорного оборудования», - доложил Кульков на совещании при губернаторе Андрее Травникове.

Также, по словам начальника полиции, всего на территории Новосибирской области было зарегистрировано более 450 преступлений. Основную часть из них составили кражи.

Также пресечено 690 административных правонарушений. В том числе за распитие алкоголя в общественных местах и за мелкое хулиганство.

Напомним, что ранее в Новосибирске арестовали руководство подпольной сети игровых клубов. Они контролировали десять нелегальных игорных притонов в разных районах города. 

#Эмилия Губарева#Город#Криминал#Новосибирск
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