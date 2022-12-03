Три руководителя сети незаконных игорных клубов отправлены под домашний арест в Новосибирске. Они проходят подозреваемыми по уголовному делу, возбужденному по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ, в рамках которой за нелегальную организацию азартных игр предусмотрено наказание до четырех лет лишения свободы с наложением крупного штрафа.