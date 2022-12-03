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В Новосибирске арестовали руководство подпольной сети игровых клубов

Сегодня, 10:11
Фото: 1MI
Подозреваемые организовали целую сеть игровых клубов

Организаторов игровых притонов отправили под арест в Новосибирке

Подозреваемые контролировали десять нелегальных игорных притонов в разных районах города

Три руководителя сети незаконных игорных клубов отправлены под домашний арест в Новосибирске. Они проходят подозреваемыми по уголовному делу, возбужденному по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ, в рамках которой за нелегальную организацию азартных игр предусмотрено наказание до четырех лет лишения свободы с наложением крупного штрафа.

По мнению следствия, подозреваемые руководили десятью подпольными игровыми заведениями в нескольких районах Новосибирска. Сейчас точки по организации азартных игр закрыты, оборудование и крупные суммы денег конфискованы, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

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#Криминал#Новосибирск#Суд#Следком#Казино
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