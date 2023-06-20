В чатах WhatsApp новосибирцев напугали сообщением о противотанковой мине у гаражей

Posted Сегодня, 02:46
Published Сегодня, 02:46
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Updated Сегодня, 02:48
В Снегирях, микрорайоне Новосибирска, стало известно об обнаружении противотанковой мины возле гаражей на Тайгинской улице. Информация о произошедшем распространена в telegram-каналах.
По сообщению каналов, WhatsApp-чат владельцев гаражей получил уведомление о минировании 19 июня. Полицейские прибыли на место инцидента после 14:00 часов.
Также присутствовали специалисты по разминированию, скорой помощи, пожарных и Росгвардии. Затем устройство якобы было обезврежено. Официально данную информацию ведомства не прокомментировали.