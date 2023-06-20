atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:46

Published Сегодня, 02:46

Modified Сегодня, 02:48

Updated Сегодня, 02:48

Изображение материала

В чатах WhatsApp новосибирцев напугали сообщением о противотанковой мине у гаражей

20 июня 2023, 02:46
Фото: 1MI
Мину якобы обезвредели
В Новосибирске сообщили о нахождении противотанковой мины возле гаражей на Тайгинской улице. Об этом написали в telegram-канале «Новосибирск в курсе».

В Снегирях, микрорайоне Новосибирска, стало известно об обнаружении противотанковой мины возле гаражей на Тайгинской улице. Информация о произошедшем распространена в telegram-каналах.

По сообщению каналов, WhatsApp-чат владельцев гаражей получил уведомление о минировании 19 июня. Полицейские прибыли на место инцидента после 14:00 часов.

Также присутствовали специалисты по разминированию, скорой помощи, пожарных и Росгвардии. Затем устройство якобы было обезврежено. Официально данную информацию ведомства не прокомментировали.

Безработный сибиряк получил шесть лет за «минирование» полиции
Узнать подробнее
Читайте также:
Самолет экстренно приземлился в Новосибирске из-за угрозы минированияСообщение о минирование получил ТРЦ «Аура» в НовосибирскеНовосибирца приговорили к колонии на 3 года за ложное минирование школы №211
#Бомба#Минирование#Общество#Город#Новосибирск#Эмилия Губарева
Подпишитесь
Пригожин ищет в Новосибирске место для школы военкоров
Сегодня, 03:59
На постаменте памятника Николаю Чудотворцу в Новосибирске лопнула одна из плит
Сегодня, 04:19
Зимовка — дорогостоящий проект: новосибирец рассказал о 8 месяцах жизни в Турции
Вчера, 02:01
Окончательную программу Дня города-2023 опубликовала мэрия Новосибирска
Вчера, 08:57
Названы даты второго этапа отключения горячей воды в Новосибирске летом 2023
Сегодня, 03:57
Новорожденные дети погибли в роддоме Новосибирска: Бастрыкин вмешался в расследование
Сегодня, 01:17