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Бомба

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2024
Пассажиров бизнес-класса доставили в полицию из-за шутки о бомбе на борту
Двух россиян сняли с рейса S7, следовавшем из Новосибирска на Камчатку из-за шутки о бомбе. Самолет пришлось досматривать саперам.
21 сентября, 04:57
Стало известно, зачем новосибирец «заминировал» торговый центр
Ложное минирование прокомментировал новосибирец, решивший проверить действия правоохранителей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
12 сентября, 13:33
2023
Новосибирский аквапарк «Аквамир» эвакуировали из-за сообщения о бомбе
Сообщение о минировании аквапарка «Аквамир» поступило ночью, рассказала сотрудница аквапарка несостоявшемуся посетителю.
10 сентября 2023, 07:54
Новосибирец продает металл Калифорний-252 для ядерных бомб за 3 миллиарда рублей
Продавец из Новосибирска выставил на продажу металл Калифорний-252 за 2,9 миллиарда рублей: его стоимость обычно составляет от 4 до 7 миллионов долларов США за грамм. Объявление выложено на одном из бесплатных сайтов.
29 августа 2023, 03:51
В чатах WhatsApp новосибирцев напугали сообщением о противотанковой мине у гаражей
В Новосибирске сообщили о нахождении противотанковой мины возле гаражей на Тайгинской улице. Об этом написали в telegram-канале «Новосибирск в курсе».
20 июня 2023, 02:46
2022
Детей и педагогов эвакуировали из школы №151 в Новосибирске
В Новосибирске из школы №151 эвакуировали детей и учителей после обнаружение забытой сумки в здании. Информацию предоставили в группе «АСТ-54» в ВК.
17 октября 2022, 05:24

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