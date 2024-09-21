Новосибирец продает металл Калифорний-252 для ядерных бомб за 3 миллиарда рублей

Продавец из Новосибирска выставил на продажу металл Калифорний-252 за 2,9 миллиарда рублей: его стоимость обычно составляет от 4 до 7 миллионов долларов США за грамм. Объявление выложено на одном из бесплатных сайтов.