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Posted 24 ноября, 05:59

Published 24 ноября, 05:59

Modified 24 ноября, 06:09

Updated 24 ноября, 06:09

Шутка обернулась уголовным делом

Подросток заявил о бомбе в новосибирской школе — к нему нагрянули полицейские

24 ноября 2024, 05:59
Фото: 1MI. Шутка обернулась уголовным делом

Подросток пошутил про бомбу в новосибирской школе

Новосибирскую школу обманул подросток, заявив о бомбе, подробности сообщили в ГУ МВД.

Инцидент произошел в сентябре. На страницу в соцсети одной из школ города написал неизвестный. Он сообщил, что внутри образовательного учреждения есть опасный предмет, который представляет угрозу жизни людей. Однако точное местонахождение аноним решил рассказать только за деньги.

Об этом случае заявили в полицию. Автора сообщения вычислили. Как оказалось, это был житель Батайска, что в Ростовской области. Юноше всего 15 лет. У него дома провели обыск и изъяли всю технику со связью.

Возбуждено дело по факту ложного заявления. Подозреваемому избрали и меру пресечения: он должен являться в полицию. Ранее пассажиров бизнес-класса доставили в полицию из-за шутки о бомбе на борту.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Школа#Бомба#Подросток
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