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Posted 22 ноября, 02:51

Published 22 ноября, 02:51

Modified 22 ноября, 02:53

Updated 22 ноября, 02:53

Женщина поверила словам аферистов

В Новосибирске лже-полицейский похитил у пенсионерки 2 млн рублей

22 ноября 2024, 02:51
Фото: Изображение Midjourney. Женщина поверила словам аферистов
В Новосибирске мошенники обманули пенсионерку, представившись правоохранителями, сообщили в МВД.

Пожилую женщину, которой 68 лет, обманули мошенники. Летом ей позвонил неизвестный номер, а на том конце провода представились сотрудником полиции. На деле же это были аферисты.

Они рассказали бабушке, что с ее счета неизвестные хотят похитить деньги, а чтобы их сохранить, нужно установить приложение на телефон. Женщина так и сделала. В итоге злоумышленники получили доступ к ее телефону и банковским приложениям. Так она лишилась двух млн рублей.

Одного из мошенника задержали. Это был 23-летний сибиряк. Он предоставлял свои карты для проведения разных преступных схем. Сейчас подозреваемый в СИЗО, пока идет расследование. Другую старушку обманули на 300 тысяч.

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