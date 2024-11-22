В Новосибирске лже-полицейский похитил у пенсионерки 2 млн рублей

Они рассказали бабушке, что с ее счета неизвестные хотят похитить деньги, а чтобы их сохранить, нужно установить приложение на телефон. Женщина так и сделала. В итоге злоумышленники получили доступ к ее телефону и банковским приложениям. Так она лишилась двух млн рублей.