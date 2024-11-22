В Новосибирске лже-полицейский похитил у пенсионерки 2 млн рублей

Posted 22 ноября, 02:51
Published 22 ноября, 02:51
Modified 22 ноября, 02:53
Updated 22 ноября, 02:53
Пожилую женщину, которой 68 лет, обманули мошенники. Летом ей позвонил неизвестный номер, а на том конце провода представились сотрудником полиции. На деле же это были аферисты.
Они рассказали бабушке, что с ее счета неизвестные хотят похитить деньги, а чтобы их сохранить, нужно установить приложение на телефон. Женщина так и сделала. В итоге злоумышленники получили доступ к ее телефону и банковским приложениям. Так она лишилась двух млн рублей.
Одного из мошенника задержали. Это был 23-летний сибиряк. Он предоставлял свои карты для проведения разных преступных схем. Сейчас подозреваемый в СИЗО, пока идет расследование. Другую старушку обманули на 300 тысяч.