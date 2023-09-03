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Под Новосибирском покупатели избили продавца школьных товаров

Под Новосибирском покупатели избили продавца школьных товаров

3 сентября 2023, 07:00
Фото: 1MI
Продавец одного из магазинов школьных принадлежностей в Новосибирской области попала под горячую руку родителей, которые пришли собрать детей на учебу в последний день лета. Дебоширы избили женщину, и после она заявила на них в полицию.

Как выяснил Atas.info, причиной драки стала якобы слежка продавца за маленькими посетителями. Отец ребенка заметил, что продавец ходит за ребенком следом и ему это не понравилось.

«Они обвинили работницу в том, что она подглядывает за детьми в примерочной. Ну так она все делала по уставу магазина, следила, чтобы никто ничего не украл. При этом в кабинки, где переодевались малыши, не заглядывала — это уже домыслы», — пояснили очевидцы.

Сначала на сотрудницу магазина набросилась мать школьницы, потом отец. Мужчина дал ей пощечину и пытался выломать дверь.

«Продавец упала на пол, когда ее ударил этот бугай (разъяренный отец). Он за волосы ее еще оттаскал. Мы вызвали полицию».

В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что заявление от продавщицы приняли. Хулиганов уже ищут для дачи показаний.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка. Все обстоятельства устанавливаются», — сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее другие родители затеяли конфликт в магазине школьных товаров из-за тетрадей в Новосибирске.

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