Под Новосибирском покупатели избили продавца школьных товаров

Posted Сегодня, 07:00
Published Сегодня, 07:00
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Updated Сегодня, 07:02
Как выяснил Atas.info, причиной драки стала якобы слежка продавца за маленькими посетителями. Отец ребенка заметил, что продавец ходит за ребенком следом и ему это не понравилось.
«Они обвинили работницу в том, что она подглядывает за детьми в примерочной. Ну так она все делала по уставу магазина, следила, чтобы никто ничего не украл. При этом в кабинки, где переодевались малыши, не заглядывала — это уже домыслы», — пояснили очевидцы.
Сначала на сотрудницу магазина набросилась мать школьницы, потом отец. Мужчина дал ей пощечину и пытался выломать дверь.
«Продавец упала на пол, когда ее ударил этот бугай (разъяренный отец). Он за волосы ее еще оттаскал. Мы вызвали полицию».
В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что заявление от продавщицы приняли. Хулиганов уже ищут для дачи показаний.
«В настоящее время по данному факту проводится проверка. Все обстоятельства устанавливаются», — сообщили в ведомстве.
Напомним, ранее другие родители затеяли конфликт в магазине школьных товаров из-за тетрадей в Новосибирске.