«Триумф оперы» — стала известна программа нового сезона НОВАТ в сентябре 2023

19 сентября на сцене Новосибирского академического театра оперы и балета состоится дебют выпускника консерватории Ивана Гынгазова в опере «Кармен» Бизе. Стоит отметить, что сибиряк уже является звездой «Геликон-оперы» и Мариинского театра. 24 сентября певец также будет задействован в премьере оперы «Аида» Верди с ведущей артисткой театра Вероникой Джиоевой.