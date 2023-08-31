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Published Сегодня, 11:05

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Updated Сегодня, 12:03

Новосибирцев ждут оперные и балетные премьеры

«Триумф оперы» — стала известна программа нового сезона НОВАТ в сентябре 2023

31 августа 2023, 11:05
Фото: atas.info
Новосибирцев ждут оперные и балетные премьеры
Новосибирский академический театр оперы и балета в сентябре открывает 79-й сезон. Программа будет весьма насыщенной для любителей оперного и балетного искусства.
«Нынешний сезон будет весьма насыщенным. Уже завтра, 1 сентября, будет знакомая и любимая многими зрителями „Царская невеста“ Римского-Корсакова, для нас будет большой честью вновь принять исполнительницу партии Любаши Олесю Петрову. 9 сентября состоится постановка „Тоски“ Пуччини, где дирижирует Михаил Татарников», — рассказал в пресс-центре ТАСС Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, главный режиссер НОВАТа и исполняющий обязанности ректора Новосибирской государственной консерватории имени Глинки Вячеслав Стародубцев.
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19 сентября на сцене Новосибирского академического театра оперы и балета состоится дебют выпускника консерватории Ивана Гынгазова в опере «Кармен» Бизе. Стоит отметить, что сибиряк уже является звездой «Геликон-оперы» и Мариинского театра. 24 сентября певец также будет задействован в премьере оперы «Аида» Верди с ведущей артисткой театра Вероникой Джиоевой.

15 и 16 сентября новосибирцам представят оперу Сергея Рахманинова «Алеко», приуроченную к 150-летию со дня рождения композитора. При этом в ней будет задействовано аж три состава исполнителей.

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По словам руководителя балетной труппы НОВАТа и художественного руководителя хореографического училища Анны Одинцовой, не менее интересные события ожидают поклонников танцевального искусства. С 13 по 15 октября зрителей ждет постановка «Щелкунчика» Чайковского в классической постановке Юрия Григоровича.

«Это любимый спектакль москвичей, который теперь увидят и наши зрители. Нам очень повезло, так как с нами работает весь цвет Большого театра», — заявила Анна Одинцова.

При этом пока неизвестно, сколько постановок балета запланировано. В октябре новосибирцы смогут увидеть либо два, либо три «Щелкунчика».

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