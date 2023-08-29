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Актрисе дали звание

Актриса из Новосибирска Светлана Галкина получила звание народной артистки России

29 августа 2023, 01:37
Фото: сайт театра «Глобус»
Актрисе дали звание
Актриса из Новосибирска Светлана Галкина получила звание народной артистки России за свои роли в театре и кино, а также за множество наград и высокую профессиональную актерскую игру.

Актриса из Новосибирска, работающая в театре «Глобус», Светлана Галкина, была награждена званием народной артистки России. Указ о присвоении этого звания, подписанный президентом Владимиром Путиным, появился 25 августа на государственном портале правовой информации. Об этом пишет «Новая Сибирь».

Светлана начала свою карьеру в Городском драматическом театре, где исполнила ряд классических ролей в русских и международных постановках. За время своей профессиональной деятельности она снялась в шести фильмах и была удостоена нескольких престижных наград, включая премию «Парадиз» за лучшую женскую роль в драме.

В настоящее время Галкина продолжает работать в театре «Глобус» и имеет обширный репертуар, который охватывает как большую, так и малую сцену. Известно, что в новом сезоне она сыграет роль королевы в спектакле «Три мушкетера», премьера которого запланирована на ноябрь этого года.

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