Актриса из Новосибирска Светлана Галкина получила звание народной артистки России

В настоящее время Галкина продолжает работать в театре «Глобус» и имеет обширный репертуар, который охватывает как большую, так и малую сцену. Известно, что в новом сезоне она сыграет роль королевы в спектакле «Три мушкетера», премьера которого запланирована на ноябрь этого года.