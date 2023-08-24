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Актеры покидают театр

В Новосибирске последние артисты старого состава покинули «Первый театр»

24 августа 2023, 01:45
Фото: 1MI
Актеры покидают театр
В Новосибирском театре «Первый театр» все артисты старого состава покинули свои места, включая последних двух актеров, Лизу Кузнецову и Данила Душкина, которые уволились по собственному желанию.

По информации, полученной НГС от источника в театральных кругах, последние актеры, которые работали в областном молодежном драматическом театре «Первый театр» в Новосибирске, решили уйти.

Один из бывших худруков театра, Павел Южаков, прокомментировал эту ситуацию. Он сам покинул учреждение в феврале 2023 года, но в конце июня вместе со старыми актерами поставил премьеру спектакля «Женитьба Белугина».

Южаков отметил, что когда он ушел, все артисты остались, и театр был готов к новому сезону и программе. Он предполагал, что все будут продолжать работать. Но что-то произошло, и все поняли, что им не подходит новое руководство. Кто-то ушел в другие театры, а кто-то уехал из города.

За последние два месяца из театра ушло более десяти человек, включая всех актеров старого состава. Последние двое артистов, Лиза Кузнецова и Данил Душкин, уволились по собственному желанию. Также произошла смена руководства и других сотрудников театра.

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#Культура#Общество#Новосибирск#Театр#Актеры#Спектакль#Эмилия Губарева#Первый театр#Руководство
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