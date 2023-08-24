В Новосибирске последние артисты старого состава покинули «Первый театр»

Южаков отметил, что когда он ушел, все артисты остались, и театр был готов к новому сезону и программе. Он предполагал, что все будут продолжать работать. Но что-то произошло, и все поняли, что им не подходит новое руководство. Кто-то ушел в другие театры, а кто-то уехал из города.