Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
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Updated Сегодня, 05:41
Павел Южаков руководил труппой в театре с 2008 года. Как уточнили ОМ1 в пресс-службе «Первого театра», худрук ушел по собственному желанию.
Он решил сделать упор на своей преподавательской деятельности в НГТИ. Однако в театре сотрудничество в творческой деятельности с Южаковым прекращать не собираются.
Режиссер является доцентом кафедры актёрского мастерства и режиссуры Новосибирского театрального института – он педагог и мастер курса. Павел Южаков окончил Новосибирское государственное театральное училище и Высшее театральное училище им. Б. Щукина.
Напомним, что ранее главным режиссером театра «Старый дом» в Новосибирске стал Антон Федоров. Он пришел на смену Андрею Прикотенко, который теперь работает в «Красном факеле».