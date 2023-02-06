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Posted Сегодня, 05:38

Published Сегодня, 05:38

Modified Сегодня, 05:41

Updated Сегодня, 05:41

Худрук новосибирского «Первого театра» Павел Южаков покинул пост

6 февраля 2023, 05:38
Фото: ВК/Павел Южаков
6 февраля стало известно об увольнении Южакова
В Новосибирске стало известно, что художественный руководитель «Первого театра» Павел Южаков уволился по собственному желанию из-за карьеры в театральном институте.

Павел Южаков руководил труппой в театре с 2008 года. Как уточнили ОМ1 в пресс-службе «Первого театра», худрук ушел по собственному желанию.

Он решил сделать упор на своей преподавательской деятельности в НГТИ. Однако в театре сотрудничество в творческой деятельности с Южаковым прекращать не собираются.

Режиссер является доцентом кафедры актёрского мастерства и режиссуры Новосибирского театрального института – он педагог и мастер курса. Павел Южаков окончил Новосибирское государственное театральное училище и Высшее театральное училище им. Б. Щукина. 

В новосибирском театре «Старый дом» новый режиссер — Антон Федоров
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Напомним, что ранее главным режиссером театра «Старый дом» в Новосибирске стал Антон Федоров. Он пришел на смену Андрею Прикотенко, который теперь работает в «Красном факеле».

#Общество#Культура#Первый театр#Увольнение#Новосибирск#Эмилия Губарева
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