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Театр отреставрируют на федеральном уровне

На реставрацию легендарного театра «Старый дом» в Новосибирске уйдет свыше миллиарда

21 августа 2023, 07:23
Фото: Виктор Дмитриев / wikipedia.org
Театр отреставрируют на федеральном уровне

Легендарный театр «Старый дом» в Новосибирске отреставрируют благодаря ФАИП

В Новосибирской области намерены отреставрировать старейший в регионе театр «Старый дом». Властями уже подана соответствующая заявка на финансирование.
«Проект готов „под ключ“ и подан в Федеральную инвестиционную программу. Предполагаемая стоимость реконструкции — 1.6 миллиарда рублей», — цитирует ТАСС директора театра Татьяну Ильину.

При этом проект был подан по двум направлениям — программа «Реконструкции» и программа «Инновации». Результаты подачи заявлений будут известны в декабре.

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Стоит отметить, что стоимость реставрационных работ постоянно увеличивалась. Так, в декабре прошлого года исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков оценил реконструкцию в треть миллиарда рублей. Подорожает ли реставрация к декабрю, пока неизвестно.

Реконструкцию здания планируется провести в два этапа: строительство дополнительного пятиэтажного корпуса на 300 мест и модернизация действующего здания.

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Сейчас театр располагается в старинном здании архитектуры модерна, построенном по проекту Андрея Крячкова в 1910-х годах. Несмотря на то, что здание переоборудовали под нужды артистов еще в 1960-х годах, пространство для маневров там весьма ограниченно.

Театр «Старый дом» был основан в октябре 1933 года. В его репертуаре как классические, так и ультрасовременные постановки (в частности, авторский спектакль «Летов» и «Танцующая в темноте» по пьесе датского кинорежиссера Ларса фон Триера).

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#Новосибирск#Культура#Александр Ляхов#Театр#Реставрация#Ремонт
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