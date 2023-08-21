На реставрацию легендарного театра «Старый дом» в Новосибирске уйдет свыше миллиарда

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
«Проект готов „под ключ“ и подан в Федеральную инвестиционную программу. Предполагаемая стоимость реконструкции — 1.6 миллиарда рублей», — цитирует ТАСС директора театра Татьяну Ильину.
При этом проект был подан по двум направлениям — программа «Реконструкции» и программа «Инновации». Результаты подачи заявлений будут известны в декабре.
Стоит отметить, что стоимость реставрационных работ постоянно увеличивалась. Так, в декабре прошлого года исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков оценил реконструкцию в треть миллиарда рублей. Подорожает ли реставрация к декабрю, пока неизвестно.
Реконструкцию здания планируется провести в два этапа: строительство дополнительного пятиэтажного корпуса на 300 мест и модернизация действующего здания.
Сейчас театр располагается в старинном здании архитектуры модерна, построенном по проекту Андрея Крячкова в 1910-х годах. Несмотря на то, что здание переоборудовали под нужды артистов еще в 1960-х годах, пространство для маневров там весьма ограниченно.
Театр «Старый дом» был основан в октябре 1933 года. В его репертуаре как классические, так и ультрасовременные постановки (в частности, авторский спектакль «Летов» и «Танцующая в темноте» по пьесе датского кинорежиссера Ларса фон Триера).