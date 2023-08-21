На реставрацию легендарного театра «Старый дом» в Новосибирске уйдет свыше миллиарда

Сейчас театр располагается в старинном здании архитектуры модерна, построенном по проекту Андрея Крячкова в 1910-х годах. Несмотря на то, что здание переоборудовали под нужды артистов еще в 1960-х годах, пространство для маневров там весьма ограниченно.