Новосибирский музыкальный театр обновит кресла почти за 25 млн рублей

Posted Сегодня, 02:42
Published Сегодня, 02:42
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Updated Сегодня, 02:44
По информации, опубликованной на сайте госзакупок, Новосибирский музыкальный театр собирается обновить зрительские кресла и банкетки за почти 25 миллионов рублей.
Договор подразумевает поставку 704 кресел и 14 банкеток, а также демонтаж старой мебели и установку новой. Перед началом поставки обивочного материала представители театра должны ознакомиться с образцами, которые предложил поставщик.
Обивка будет выполнена из терракотового бархата. Средства на проект выделило Министерство культуры Новосибирской области. Театр обновится впервые за 20 лет.