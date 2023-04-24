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Новосибирский музыкальный театр обновит кресла почти за 25 млн рублей

24 апреля 2023, 02:42
Фото: 1MI
Новые кресла закупят для театра
Впервые за 20 лет музыкальный театр Новосибирска обновит кресла для зрителей. Учреждение ищет подрядчика на сайте госзакупок.

По информации, опубликованной на сайте госзакупок, Новосибирский музыкальный театр собирается обновить зрительские кресла и банкетки за почти 25 миллионов рублей.

Договор подразумевает поставку 704 кресел и 14 банкеток, а также демонтаж старой мебели и установку новой. Перед началом поставки обивочного материала представители театра должны ознакомиться с образцами, которые предложил поставщик.

Обивка будет выполнена из терракотового бархата. Средства на проект выделило Министерство культуры Новосибирской области. Театр обновится впервые за 20 лет.

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#Эмилия Губарева#Театр#Общество#Госзакупки#Культура#Новосибирск
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