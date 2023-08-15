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Published Сегодня, 10:46

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Updated Сегодня, 10:48

Так кинотеатр выглядит сейчас

Кинотеатр им. Маяковского в Новосибирске стоит с голым фасадом — когда сделают ремонт

15 августа 2023, 10:46
Фото: atas.info
Так кинотеатр выглядит сейчас

В Новосибирске мэрия сообщила, когда закончат ремонт кинотеатра им. Маяковского

В Новосибирске начали ремонт фасадной части кинотеатра в центре города. Когда его завершат, рассказали в муниципалитете.

В Новосибирске приступили к ремонту фасада кинотеатра имени Маяковского. Как рассказала вице-мэр Анна Терешкова в своем Telegram-канале, все работы завершат в сентября текущего года.

«Дорогие друзья! Мы начали ремонтные работы фасада ККК Маяковский. Уже в сентябре все работы будут закончены. Маяковский всегда ждет вас в гости!», — подчеркнула вице-мэр.
Кинотеатр в центре городаКинотеатр в центре города
Кинотеатр в центре городаКинотеатр в центре города
Кинотеатр в центре города
Фото: atas.info

Напомним, ранее мы писали, что улицу Советскую в Новосибирске перекрыли и Красный проспект остался без дублера. При этом ремонтируется и улица Чаплыгина.

Улицу Советскую в Новосибирске перекрыли. Красный проспект остался без дублера
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#Новосибирск#Общество#Город#Кинотеатр#Ремонт#Эмилия Губарева
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