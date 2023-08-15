Кинотеатр им. Маяковского в Новосибирске стоит с голым фасадом — когда сделают ремонт

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
В Новосибирске приступили к ремонту фасада кинотеатра имени Маяковского. Как рассказала вице-мэр Анна Терешкова в своем Telegram-канале, все работы завершат в сентября текущего года.
«Дорогие друзья! Мы начали ремонтные работы фасада ККК Маяковский. Уже в сентябре все работы будут закончены. Маяковский всегда ждет вас в гости!», — подчеркнула вице-мэр.
Напомним, ранее мы писали, что улицу Советскую в Новосибирске перекрыли и Красный проспект остался без дублера. При этом ремонтируется и улица Чаплыгина.