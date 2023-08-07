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Андрей Травников поручил мэру Новосибирска взять на контроль комплексный ремонт дорог

7 августа 2023, 08:16
Фото: Пресс-служба Правительства Новосибирской области
На оперативном совещании в Правительстве Новосибирской области Губернатор напомнил, что ранее на выездных совещаниях в районах Новосибирска он обсуждал с представителями мэрии расширение практики комплексного подхода при ремонте улиц.

Одним из реализованных примеров Андрей Травников назвал ремонт улиц и тротуаров в Академгородке — одновременно с заменой асфальта здесь меняют бордюры, приводят в порядок газоны, тротуары и велосипедные дорожки.

Губернатор поручил мэру Новосибирска Анатолию Локтю взять на контроль работу по комплексному благоустройству городских магистралей и пешеходных зон: «Если нужны какие-то оперативные решения, я готов принять и поддержать. В частности, я подтверждаю, что областной бюджет готов помочь с заменой опор освещения, чтобы уж окончательная комплексность была. Чтобы в этом году этот опыт был абсолютно успешным, просьба проконтролировать».

Добавим, что вопросы содержания и уборки улиц областного центра, а также комплексный ремонт дорог сегодня — на особенном контроле Губернатора. Во время своей недавней рабочей поездки в Советский район глава региона обсудил с руководством города и района пути решения системных проблем, возникающих в сфере содержания и уборки территорий, а также дорожно-транспортных работ.

Андрей Травников поддержал программу по замене опор со светильниками в Академгородке, а также подчеркнул, что сегодня Проспект Строителей — хороший пример объекта с комплексным подходом ко всем видам и элементам дорожных работ, включая организацию и оформление велодорожек.

#Общество#Город#Новосибирск
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