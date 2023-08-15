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Большинство пандусов в городе не соответствуют нормам

105 из 170 пандусов для инвалидов в Новосибирске находятся в негодном состоянии

15 августа 2023, 02:46
Фото: 1MI
Большинство пандусов в городе не соответствуют нормам

В Новосибирске 105 пандусов для инвалидов находятся в негодном состоянии

В Новосибирске более сотни пандусов для инвалидов в негодном состоянии, о чем сообщил во время аппаратного совещания 15 августа начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Константин Васильев.

На аппаратном совещании обсуждался вопрос доступности Новосибирского метрополитена для маломобильных людей. После доклада, мэр Анатолий Локоть поинтересовался пандусами: «Теперь в целом о доступной среде в том числе и наземной части. Я давал соответствующие поручения, какова ситуация в целом с пандусами, тротуарами в Новосибирске?»

На что Константин Васильев ответил «Департаментом транспорта были обследованы все пандусы в городе — их насчитали 170 штук. К сожалению, не соответствуют нормативным требованиям 105 штук. Из них разрушены или отсутствуют 76, а требуют ремонта 29. В настоящий момент мы готовим программу, так как количество большое и сумма затрат весьма существенная. По программе планируется, что работы начнут в этом году и закончат в следующем».

«Пока не готов принимать решения о выделении этого в отдельную программу. Улично-дорожная сеть у нас ремонтируется комплексно. В этот комплекс по ремонту дорог, тротуаров, нужно включить обязательно и пандусы. Даю поручение департаменту социальной политике провести мониторинг по данным департамента транспорта и отдельно проверить метрополитен, провести демонстрационные испытания всех тех устройств, которые были приобретены — как они работают, как ими пользоваться, что усовершенствовать», — подытожил глава города.

Также поднялся вопрос о скандальном пандусе возле Краеведческого музея, его начали переделывать 10 августа. Суть претензий была в том, что пандус просто упирается в столб, к тому же, он очень крутой. Работы должны были завершить 15 августа по поручению мэра. Однако их еще не сделали. Сейчас для нового пандуса делают заглубления ниже уровня тротуара, чтобы создать пологий съезд. Это заглубление затрагивает подземное помещение музея, на которое распространяются разного рода ограничения, поэтому решение по ремонту принималось так медленно. Основной объем работ планируется закончить до конца текущей недели.

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