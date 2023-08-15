105 из 170 пандусов для инвалидов в Новосибирске находятся в негодном состоянии

Также поднялся вопрос о скандальном пандусе возле Краеведческого музея, его начали переделывать 10 августа. Суть претензий была в том, что пандус просто упирается в столб, к тому же, он очень крутой. Работы должны были завершить 15 августа по поручению мэра. Однако их еще не сделали. Сейчас для нового пандуса делают заглубления ниже уровня тротуара, чтобы создать пологий съезд. Это заглубление затрагивает подземное помещение музея, на которое распространяются разного рода ограничения, поэтому решение по ремонту принималось так медленно. Основной объем работ планируется закончить до конца текущей недели.