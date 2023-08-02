Во время ремонта в этих трех банях будут закрывать отделения поэтапно, по мере выполнения ремонтных работ. Уже в сентябре отремонтированные бани смогут принять первых посетителей. Бани будут работать четыре дня в неделю, два дня мужских и два дня женских. Один день будет льготный и один без льгот. Сохранение льготных цен на помывку — обязательное условие муниципалитета. Льготная стоимость помывки 136 рублей, обычная стоимость 293 рубля.