Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Шесть муниципальных бань, которые находятся в ведении МБУ «БХ „Сибирячка“ не принимают посетителей с 1.06.2022 — № 3 (ул. Беловежская), № 19 „Бодрость“ (ул. Первомайская), № 22 (ул. Смоленская), № 7 (ул. Гурьевская), № 26 (ул. Чекалина), № 36 (ул. Петропавловская).
Конкурсы на заключение инвестиционных и концессионных договоров проводились несколько раз, но договора не были заключены, так как привлечь частные инвестиции не удалось. Начальник управления потребительского рынка мэрии города Новосибирска Наталья Чагина рассказала, что средства бюджета восстановят три бани — № 36 в Ленинском районе, № 19 в Первомайском районе и № 26 в Пашино. Бани № 7 и 22 планируется восстановить за счет частных инвестиций.
Частный инвестор в Кировском районе выполнит ремонт бани №3 за счет собственных средств. С ним заключен договор простого товарищества.
Подрядчики начали работы в женском отделении муниципальной бани №36. Как сообщил директор МБУ «БХ „Сибирячка“ Виктор Таракин в ходе работ будет восстановлено ИТП и приборы учета, по возможности будет проведено восстановление КПД вентиляции, выравнивание плитки, замена дерева в парильных отделениях и нанесение пропитки, перетяжка мебели, обработка дезинфицирующими и отбеливающими средствами.
Полностью все несущие конструкции в банях № 36 находятся в сохранном, рабочем состоянии, поэтому этим перечнем работ можно ограничиться. В банях № 26 и 19 ремонт начнут после того, как проведут инструментальную экспертизу.
«В дефектной ведомости будут указаны объемы обязательных работ, — рассказал Виктор Таракин. — Бани должны соответствовать всем санитарным и строительным нормам, чтобы было безопасно и чисто».
Во время ремонта в этих трех банях будут закрывать отделения поэтапно, по мере выполнения ремонтных работ. Уже в сентябре отремонтированные бани смогут принять первых посетителей. Бани будут работать четыре дня в неделю, два дня мужских и два дня женских. Один день будет льготный и один без льгот. Сохранение льготных цен на помывку — обязательное условие муниципалитета. Льготная стоимость помывки 136 рублей, обычная стоимость 293 рубля.
Баня в Калининском районе будет открыта после пятилетнего ремонта.